惠譽：港銀本地資產風險恐超內房
港元與美元掛鈎，令本港跟隨美國利率高企，持續影響着借款人的償債能力。信貸評級機構惠譽發表報告，指出香港的銀行正面臨來自本地風險敞口的資產質素壓力，並且或會很快超越來自內地商業地產敞口的風險。如情況惡化，生存能力評級（Viability Rating）較低的銀行恐怕要面臨信貸評級下降。
信貸成本減幅受掣肘
惠譽預期，今年港銀信貸成本會隨內房借貸風險下降而減少，但下降程度就受制於香港信貸質素。以滙豐控股(00005)首季業績為例，滙豐香港的業務，首季信貸成本為27點子，低於去年第四季的42點子；然而本地信貸成本佔比大增至66%，高於第四季的33%，當中內地商業地產佔比僅為20%。惠譽估計，風險加權資產增長1.3%，主要是由於香港貸款組合的信用風險有較多的佔比。
該機構認為，信貸抵押品的價值重估是另一個原因損害本地貸款資產質素，特別是那些房地產相關貸款高度集中的銀行。例如上海商業銀行去年的減損貸款比率增加1.9個百分點至2.8%，主要是由於有香港企業借款人因抵押品覆蓋能力減少而面臨還款困難；減損貸款的大幅撇帳和額外撥備將上商的信貸成本從2022年的28點子推升至去年的178點子，該行已將上商的資產質素評分展望由穩定降至負面。
惟惠譽強調，本地銀行的高承銷水平，加上聚焦高質素借款人，以及要求抵押品有高的覆蓋能力，將減輕對信貸成本和盈利能力的影響。
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