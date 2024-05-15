惠譽：港銀本地資產風險恐超內房

港元與美元掛鈎，令本港跟隨美國利率高企，持續影響着借款人的償債能力。信貸評級機構惠譽發表報告，指出香港的銀行正面臨來自本地風險敞口的資產質素壓力，並且或會很快超越來自內地商業地產敞口的風險。如情況惡化，生存能力評級（Viability Rating）較低的銀行恐怕要面臨信貸評級下降。

該機構認為，信貸抵押品的價值重估是另一個原因損害本地貸款資產質素，特別是那些房地產相關貸款高度集中的銀行。例如上海商業銀行去年的減損貸款比率增加1.9個百分點至2.8%，主要是由於有香港企業借款人因抵押品覆蓋能力減少而面臨還款困難；減損貸款的大幅撇帳和額外撥備將上商的信貸成本從2022年的28點子推升至去年的178點子，該行已將上商的資產質素評分展望由穩定降至負面。