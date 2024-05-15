名創優品去季利潤增25% 毛利率擴
名創優品(09896)公布，截至今年3月底止季度收入37.23億元（人民幣‧下同），按年增長26%；利潤為5.82億元，按年增長25.12%；經調整淨利潤為6.16億元，按年增長27.7%；經調整淨利潤率為16.6%，按年升0.2個百分點。
集團季度經營利潤為7.43億元，按年增29.1%；毛利為16.16億元，按年增39.1%；毛利率為43.4%，按年升4.1個百分點，高於去年底止季度的旺季水平，主因海外市場和TOP TOY品牌持續強勁發展。
包浩斯同店銷售升幅放緩
另從事潮流服裝及配飾零售業務的包浩斯國際(00483)截至今年3月底止季度整體同店銷售增加3%，按季再放緩9個百分點。澳門同店銷售續領跑，按年增長22%，香港同店銷售則跌2%。以截至今年3月底止財政年度計，整體同店銷售增11%，香港和澳門分店則分別為增3%和49%。
此外，經營UNIQLO及GU等品牌的日本零售巨頭迅銷(06288)宣布，按今年5月13日之每百日圓兌5.00513港元匯率計算，每份香港預託證券可分派的中期股息總額為0.0875898港元；及經香港預託證券存管處扣減相關費用後，每份香港預託證券可分派的中期股息淨額為0.0571755港元。香港預託證券持有人將於5月22日經香港預託證券存管處摩根大通收取股息。
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