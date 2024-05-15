譚仔去年少賺15%照派息

儘管譚仔形容本財年遇到前所未有的行業低潮，但為與股東共享成果，仍決定盡派股息，建議派末期股息每股5.9仙，連同已宣派的中期息，本財年共派息每股8.9仙，全年派息率為100%。不過，該公司股價昨照跌，曾挫逾7%，一度失守一元，臨近收市跌幅才縮窄至0.93%，全日收報1.06元。最新財報顯示，扣除政府補貼後，全年溢利達1.17億元，按年增約34.22%。

截至今年3月底，集團兩大旗艦品牌「譚仔」及「三哥」合共於香港擁有189間自營店舖，預計短期仍是集團的主要收入及利潤來源。即使宏觀環境充滿挑戰，本財年其香港市場錄得收益按年增4.82%至25.71億元，主要受惠香港餐廳網絡淨增7間，及香港可比較餐廳收益微增0.3%，反映一系列提升收益措施，有效抵銷市民北上消費的部分負面影響，而整體香港業務的經營利潤則錄約4.73億元，按年跌約0.42%。

海外收益日本漲35%最勁 香港以外業務方面，因應網絡擴充、簡化工作流程及有效成本控制措施，內地及海外市場收益按年增25.05%，整體經營虧損收窄52.53%至1,414.5萬元。事實上，海外附屬公司表現好壞參半，當中以日本市場成績最理想，收益升35.4%，經營虧損錄明顯減幅；來自內地市場的收益則升33.5%，經營虧損情況亦稍有改善。由於內地市場競爭白熱化，市場同業紛紛加大折扣力度，集團已審慎放慢開店速度，未來將繼續投資內地市場，預計餐飲業有望受惠經濟起動而迎來更多機遇。

惟新加坡業務顯著受挫，成本上漲、人力短缺等多重挑戰，導致該市場可比較餐廳收入按年減少，在一間新餐廳開業下，全年收益按年增14.2%。同時，不穩定的管理層影響銷售動力，也令該市場業績未如理想。

展望未來，集團正積極探討控股股東Toridoll日本其他品牌在港落戶發展的機會。借助特許經營模式，在當地合作夥伴的支援下，亦期望加快海外市場擴張的步伐，冀2025財年開始錄得海外特許經營收入。