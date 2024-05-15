產經

譚仔去年少賺15%照派息

譚仔國際兩大旗艦品牌的香港業務料短期仍是集團的主要收入及利潤來源。 譚仔國際兩大旗艦品牌的香港業務料短期仍是集團的主要收入及利潤來源。
譚仔國際兩大旗艦品牌的香港業務料短期仍是集團的主要收入及利潤來源。
港特許經營店擬7年達50間 股價仍軟
過去一年，香港經濟復甦速度不如預期，本港餐飲業界受到不少打擊，收入來源逾九成來自香港的連鎖米線餐廳營運商譚仔國際(02217)昨公布，截至3月底止全年收入的按年增幅放緩至5.92%，純利更減少15.82%，僅錄1.18億元。單計今年首3個月的第四財季，收入為6.77億元，仍升約2.07%。揚言以香港業務穩步發展為首要目標的譚仔，未來5至7年擬在港開設共50間特許經營品牌餐廳，下一財年將增設4至6間「丸亀製麵」烏冬麵店。
儘管譚仔形容本財年遇到前所未有的行業低潮，但為與股東共享成果，仍決定盡派股息，建議派末期股息每股5.9仙，連同已宣派的中期息，本財年共派息每股8.9仙，全年派息率為100%。不過，該公司股價昨照跌，曾挫逾7%，一度失守一元，臨近收市跌幅才縮窄至0.93%，全日收報1.06元。最新財報顯示，扣除政府補貼後，全年溢利達1.17億元，按年增約34.22%。
截至今年3月底，集團兩大旗艦品牌「譚仔」及「三哥」合共於香港擁有189間自營店舖，預計短期仍是集團的主要收入及利潤來源。即使宏觀環境充滿挑戰，本財年其香港市場錄得收益按年增4.82%至25.71億元，主要受惠香港餐廳網絡淨增7間，及香港可比較餐廳收益微增0.3%，反映一系列提升收益措施，有效抵銷市民北上消費的部分負面影響，而整體香港業務的經營利潤則錄約4.73億元，按年跌約0.42%。
海外收益日本漲35%最勁
香港以外業務方面，因應網絡擴充、簡化工作流程及有效成本控制措施，內地及海外市場收益按年增25.05%，整體經營虧損收窄52.53%至1,414.5萬元。事實上，海外附屬公司表現好壞參半，當中以日本市場成績最理想，收益升35.4%，經營虧損錄明顯減幅；來自內地市場的收益則升33.5%，經營虧損情況亦稍有改善。由於內地市場競爭白熱化，市場同業紛紛加大折扣力度，集團已審慎放慢開店速度，未來將繼續投資內地市場，預計餐飲業有望受惠經濟起動而迎來更多機遇。
惟新加坡業務顯著受挫，成本上漲、人力短缺等多重挑戰，導致該市場可比較餐廳收入按年減少，在一間新餐廳開業下，全年收益按年增14.2%。同時，不穩定的管理層影響銷售動力，也令該市場業績未如理想。
展望未來，集團正積極探討控股股東Toridoll日本其他品牌在港落戶發展的機會。借助特許經營模式，在當地合作夥伴的支援下，亦期望加快海外市場擴張的步伐，冀2025財年開始錄得海外特許經營收入。
特海國際季度收入多16%
此外，海底撈(06862)的海外經營商特海國際(09658)亦公布截至今年3月底止季度業績，上季收入1.87億美元，按年多16.59%；惟其他貨幣兌美元貶值導致未變現匯兌虧損，因而錄得匯兌虧損淨額1,300萬美元等因素，拖累上季錄虧損淨額454.5萬美元，按年盈轉虧。另特海擬於美國納斯達克上市，並已向美國證交會提交文件，將發售269.27萬股美國存託股份（ADS）。
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