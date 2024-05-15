美上調華進口貨關稅 電動車增至100%

美國政府昨日正式宣布，向中國進口產品加徵關稅，包括半導體、電池、太陽能電池及關鍵礦產。其中，中國進口電動車關稅將由25%增至100%，太陽能電池關稅由25%增至50%，鋼鋁等金屬關稅由目前零至7.5%，升至25%，同時提高了港口起重機和醫療產品等關稅。白宮指，新措施料將影響目前每年約180億美元的進口產品。

核心PPI高 道指早段揚 對此，中國表明一貫反對違反世貿規則，單方面加徵關稅，中方將採取一切必要措施維護自身正當權益。此前，美國財長耶倫已預期，中方或對此作出重大回應，但強調美國針對中國產能過剩採取的任何行動，都應該是有針對性的，而不是廣泛的行動。

另一方面，紐約聯儲銀行最新調查顯示，美國消費者4月對未來一年的通脹預期中值，由3月的3%升至3.3%，是去年11月以來最高水平，對未來5年通脹預期中值升至2.8%，反映對短期及長期的通脹預期升溫。聯儲局副主席Philip Jefferson表示，應維持現時的利率水平，直至通脹顯著回落。

聯儲局主席鮑威爾則表示，首季通脹缺乏進展，4月生產物價指數（PPI）實際上喜憂參半，不知道通脹是否會持續，惟料整體通脹率按季將會回落，強調該局需要保持耐心，讓政策發揮作用。他不認為下一步行動可能是加息，更有可能將政策利率維持在現有水平，並指服務通脹毋須回落至2%。

市場等待周三的消費物價指數（CPI）公布之前，美國勞工部於周二公布4月的PPI，按年升幅為2.2%，符合市場預期；撇除食品及能源後的核心PPI按年升2.4%，高過預期，反映上游物價通脹壓力仍然未消退。

市況方面，美股3大指數於周二早段靠穩，道指曾經上升114點，報39,546點；標指曾升10點，報5,231點；納指升41點，報16,429點。

沃爾瑪傳削減數百職位 企業消息方面，作為美國最大僱主的零售巨頭沃爾瑪（Walmart）據報正削減數百個職位，並要求大多數遙距員工回到辦公室。該股早段曾跌0.79%。

美國增加中國商品關稅名單