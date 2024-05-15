恒指偏軟 摩通撐中國股票估值再升15%

港股昨日高位整固，即市一度升186點，見19,301點的9個月新高，惟收市倒跌41點或0.21%，收報19,073點，結束3日升市。全日成交1,430億元，惟北水昨淨賣出1.15億元；全日沽空比率為13%。投資大行摩根大通最新發表報告，稱因利率高企、增長放緩和潛在回報微薄，現在很難證明購買股票是合理，惟看好中國股票市場，指新興市場投資者仍低配中國，相關估值還有10至15%上行空間。

摩通解釋，雖然內地長期結構性憂慮未除，但由於市場強烈憧憬內房危機已經走出最低谷，所以預料股票上升行情可能貫穿夏季，並且持續至美國大選升溫之時。

信玻瀉9% 大摩嗌減持 另一大行高盛提及，即將到期的南韓結構性產品有機會提振港股，只要國指升約3%至7,000點，則可能迫使交易商平淡倉，對沖更多上行風險。

俗稱「大摩」的摩根士丹利昨下調信義玻璃評級及目標價，前者由「與大市同步」降至「減持」，後者由9.5元降至7.8元。該行指，信義玻璃股價自2月低位來已反彈63%，但目前股價已為預測市盈率的10倍，高於2010年以來平均的9倍，基於房地產完工的悲觀展望，股價屬偏貴，相比鋁材股等亦屬昂貴。