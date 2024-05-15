阿里電商收入遜 美股價曾挫6%

派312億股息挽信心 雖然市場對業績明顯不收貨，但管理層強調業務正重回增長軌道，並且宣派總金額達40億美元（約312億港元）的股息。

回顧今年首3個月，中國官方數據顯示社會消費品零售總額按年增長4.7%。而阿里業績公告顯示，上季中國零售商業收入僅按年增長2.92%，至882.64億元。雖然在收入層面上跑輸大市，但阿里聲稱，淘天集團（淘寶及天貓）的季度商品交易總額（GMV）實現了雙位數的按年增長。

集團首席財務官徐宏表示，相信GMV增長趨勢可持續，又謂4月、5月「依然看到健康的趨勢」；而GMV增長動力主要來自結構的轉移，包括更多的淘寶商家與更多的商業化產品。他表示，隨着接下來數季商業化的過程持續，相信客戶管理收入（CMR）的增速亦會趕上。

首席執行官吳泳銘則打趣道︰「各位投資人朋友好像比我們還更急着賺錢。」他強調，目前主要策略重點仍然是以用戶為先，包括提升消費者體驗、投資於增加商品競爭力等方面，消費頻次的增長是首要任務，只要能夠實現良好的增長，後續提高GMV、CMR等是水到渠成的過程。

其他業務方面，包括海外電商、跨境電商平台在內的阿里國際數字商業集團，於上季收入增長45.11%至274.48億元，惟該分部業務的經調整除息、稅、折舊及攤銷前虧損（LBITA）反而有所擴大，由去年同期虧損21.71億元，擴張至40.85億元。

雲智能收入僅升3% 至於備受關注的雲智能集團上季收入按年僅增長3.44%，惟管理層試圖引導投資者關注收入的構成的「質素」。舉例而言，阿里雲的核心公共雲產品收入錄得雙位數按年增長；而人工智能（AI）相關的收入更錄得三位數的按年增長，來源包括大模型、互聯網、金融及智能汽車等行業。

管理層又表示，目前阿里的「通義千問」開源AI模型，是在中文世界最頂尖的開源模型，也是中文開發者使用最廣的開源模型，當開發者使用阿里的開源模型，在把模型部署到線上時「很自然就會選擇阿里雲」，因為其生態系統最能貼合通義模型。

阿里繼續在股東回報方面下工夫，包括宣布派發年度股息每股普通股0.125美元，以及單次特別現金股息（作為處置某些財務投資的收益的分配）每股0.0825美元，即合計0.2075美元（折合約1.6185港元）。集團又預計，將於8月底完成轉換至在香港主要上市（目前是在香港第二上市），將適時就轉換日期另行公告。

阿里首季業績概覽