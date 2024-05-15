騰訊多賺54% 阿里縮一成

單從收入與盈利的數字比較，其實已不難看出，騰訊的強勁增長主要來自其近年一直提倡的「降本增效」戰略，而不是靠生意額的擴張。就業績表現而言，相信絕大部分股東都感到相當滿意，亦進一步強化該公司兌現回饋股東承諾的能力，尤其此前一季騰訊才開始了千億元規模的股票回購，強勁的盈利表現亦使得投資者憧憬未來，比如更大規模的回購、派息等資本策略舉動。

本土遊戲流水復增長 儘管公司成功賺大錢值得開心，但員工未必能夠一起「共同富裕」。截至今年3月底，騰訊的員工總數為10.47萬人，按年減少1,434人，按季減少630人。換言之，該公司未有繼續大刀闊斧地裁員，惟整體員工編制依然在萎縮。再者，該企上季的僱員福利開支亦按年減少4.64%，至260.32億元，減幅甚至多過員工數目的下降，意味着現有員工的平均薪酬較去年同期下跌。

回看各項業務表現，騰訊上季增值服務收入按年跌0.89%至786.29億元，主要受到本土市場遊戲收入及社交網絡收入下跌的影響。話雖如此，集團強調，本土市場遊戲的總流水（即全平台總計所收到的帳目金額）已恢復按年增長，增幅為3%；之所以收入仍錄得倒退，是由於部分收入遞延。至於國際市場遊戲收入按年增長3%，以固定匯率計持平。

對此，騰訊主席兼首席執行官馬化騰表示，回顧上季度，本土市場和國際市場數款主要遊戲中的團隊調整初見成效，「遊戲總流水實現增長，為未來幾個季度遊戲收入恢復增長打下基礎」。

網絡廣告生意漲26% 他續指，騰訊會持續培育高質量的收入來源，包括微信視頻號（港版WeChat稱為「影音號」）及搜一搜廣告、小遊戲平台服務費及視頻號商家技術服務費，此策略推動了盈利增速超越收入。另外，公司致力於將盈餘資本回饋股東，加大回購力度、提升股息；未來也會繼續投資於人工智能（AI）技術、提升平台及生產高價值內容。

其他業務方面，騰訊首季金融科技及企業服務收入按年增長7.39%，至523.02億元，當中金融科技服務收入以個位數百分比按年增長，主要由於線下消費支出增長放緩及提現收入減少；企業服務收入實現十幾個百分點的按年增長率。網絡廣告業務收入按年增長26.43%，當中除了汽車行業以外所有主要行業的廣告開支均有所增長。

騰訊上季業績摘要