產經

輪商精選：憧憬騰訊業績 好友吼20082

內地公布的經濟數據反映4月廣義貨幣（M2）供應量按年增長7.2%，創有統計以來最慢增速。不過，通脹及出口數據好於預期，刺激港股連升3個星期後昨日先低後回升，突破19,000點關口。如看好後市可留意輕微價外恒指認購證21335，行使價19,685點，7月到期，實際槓桿17倍。相反，恒指自4月底已累升逾3,000點，如看淡可關注恒指認沽證24701，行使價17,413點，10月到期，實際槓桿8.3倍。
科技雙雄騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)同於今日出業績，綜合市場預測，騰訊首季非國際財務報告準則（Non-GAAP）盈利料介乎373億至451億元人民幣，中位數計按年增長約33%。如看好集團業績，可留意騰訊認購證20082，行使價430.2元，8月到期，實際槓桿9.7倍。相反，淡倉部署可考慮騰訊認沽證24739，行使價293.6元，10月到期，實際槓桿8.2倍。
看好阿里留意17527
至於阿里，大行料其第四財季非公認會計準則淨利潤料介乎202億至369億元人民幣，市場關注其回購規模及出售非核心資產進程。阿里昨升逾4%跑贏大市，突破250天線並回補去年11月的下跌裂口，績前欲部署好倉可關注阿里認購證17527，行使價86.85元，12月到期，實際槓桿5.4倍。相反，如認為阿里升幅過多，看淡可留意認沽證23339，行使價69.38元，9月到期，實際槓桿7.1倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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