上季全球豪宅均價升逾4% 港挫2.8%

10城市豪宅樓價按年下跌

萊坊公布2024年第一季的《全球城市豪宅指數》，追蹤全球44個城市的豪宅樓價走勢，截至今年3月的過去12個月，平均價格上升約4.1%，高於2023年第四季的約3.2%增幅。不過，以個別城市分析，有10個的樓價按年下挫，當中香港跌幅約2.8%。

該報告指出，上季全球豪宅平均樓價升幅錄得自2022年第三季以來最快漲幅，指數中佔約78%的城市樓價按年上漲。其中，以菲律賓馬尼拉的豪宅樓價升幅在排名榜首位，錄得約26.2%的漲幅，按季有約4.6%升幅。

其次是日本東京，按年上升約12.5%，惟按季下跌約2.1%。而新加坡豪宅升幅按年及按季亦上升約5%及3.1%，升幅排名第16位。

10城跌價 法蘭克福最傷 事實上，第一季豪宅平均價格按年下跌的城市有10個，其中，香港期內較去年第四季亦下跌約0.8%。而內地城市中，以鄰近的深圳表現最好，按年及按季均分別錄得約4.6%與1.3%升幅。

至於德國法蘭克福，則是樓價挫幅最大城市，按年下跌約6.9%，按季下調約1.5%。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，香港豪宅樓價在過去12個月的跌幅已逐步收窄，預期該類物業樓價在未來數月將保持穩定，更多投資者將重返豪宅市場。