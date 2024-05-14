居屋成交：旭禾苑劈價22%易手

大市氣氛回落，未補價第二市場居屋都要減價才有承接。入伙僅約4年的火炭旭禾苑開放式單位，劈價約22%，獲白居二客以295萬元購入。

萬方地產葉搏麟表示，上址為高層13室，實用面積約295方呎，叫價378萬元，已放盤約一年，累減83萬元後易手，呎價約10,000元。

白居二客購和明苑 近日將軍澳居屋交投增加。世紀21（將軍澳）魏仕良指，區內和明苑D座極高層6室，實用面積約518方呎，兩房間隔，去年8月放盤，累減120萬元，外區白居二客以440萬元買入，呎價約8,494元。

青衣過去周末連錄至少3宗資助房屋買賣。中原黃淑賢表稱，居屋青雅苑A座低層19室兩房戶，實用面積約443方呎，降價約14%，以302萬元成交，呎價約6,817元，新買家為白居二上車客。

此外，有已補價自由市場居屋要蝕賣。世紀21奇豐趙詠欣透露，馬鞍山錦龍苑A座高層10室三房戶，放盤約兩年，累劈70萬元，以530萬元沽出，呎價約9,567元，單位約6年帳貶約11%。