二手見紅：珀麗灣兩房505萬售 低過9年前

二手樓價尋底，部分私樓做價跌穿9年前水平。馬灣珀麗灣兩房海景單位，放盤兩周劈價55萬元，成交價505萬元，較2015年4月購入價帳面低約10%。

中原溫明峯表示，上址為3座中層G室，實用面積約529方呎，上月底放盤叫價560萬元，減價約10%，獲上車客購入，低估價約9%，成交呎價約9,546元。原業主持貨約9年，帳面蝕54萬元。

凱譽連錄兩宗蝕讓 半新盤情況更慘烈。市場消息透露，尖沙咀凱譽近期連錄兩宗勁蝕個案，最新錄高層兩房戶成交，實用面積約494方呎，市傳成交價1,246萬元，呎價約25,223元，約9年帳面跌價逾390萬元，挫幅約24%。

中原趙愛蓮稱，大埔富‧盈門2座高層B室套三房戶，實用面積約949方呎，連車位以1,180萬元沽出，呎價約12,434元，較2016年購入價帳蝕約252萬元，單位貶值約17.6%。

啟德二手市5月錄約4宗買賣全數「見紅」。消息稱，最新錄得嘉峯匯1A座中低層戶，成交價555萬元，呎價約19,338元，不足5年帳面貶值約23%。

上車盤蝕讓至「有人吼」。美聯王子超表示，上水維也納花園1座低層B室套三房戶，換樓客以578萬元購入，呎價約8,538元，約4年帳蝕93萬元。

藍籌盤成交價都見回落。美聯范浩軒稱，鰂魚涌太古城隋宮閣中層H室套三房海景則王，外區用家以1,090萬元購入，呎價約14,592元。同類型單位2013年成交價約1,170萬元。

長安邨未補價55萬推拍 此外，盈置地產將於下周四拍賣32伙銀主盤，私人住宅中以紅磡長樂大廈高層G室開價最低，單位實用面積約302方呎，拍賣開價180萬元。公營房屋開價最低為青衣公屋長安邨安湖樓低層2室，未補價第二市場推拍價55萬元，較之前減5萬元，呎價約4,365元。普縉將於本月30日推拍兩項私宅銀主盤，其中，青衣翠怡花園5座低層H室，實用面積約477方呎，屬多按盤，開價僅280萬元，呎價約5,870元，較銀行估價低逾四成。