首都廣場迷你舖僅一個月炒貴3.3倍

本港劏舖商場罕現極速獲利個案。今年3月中僅以10萬元買入的尖沙咀首都廣場迷你舖，於上月中再以約42.8萬元轉售，呎價約5,784元，短短約一個月較購入價高約32.8萬易手，大幅升值約3.3倍。

上述舖位繼之前創下蝕幅最大紀錄後，再成為同類劏舖最短時間賺幅最大個案。該劏舖為商場2樓單號舖，建築面積約74方呎，位置接近扶手電梯，屬交吉，於4月中再轉手，並於上周登記售出。

資料顯示，上一手投資者於3月中才買入舖位，成交呎價約1,351元，物業原業主於2013年以約395.9萬元一手買入，帳面大幅貶值約385.9萬元，蝕幅約97.5%，創同類物業有紀錄最大蝕幅，市場人士估計，該舖月租可達3,000元或以上。不過，該投資者完成交易後，隨即將該舖透過拍賣行推出市場放售，開價38萬元，其後取消拍賣。

該商場坐落漆咸道南61至65號1至3樓，共提供逾700個迷你舖位，而今年暫已錄得約11宗劏舖買賣，當中以一樓及2樓較多，包括今年有4個一樓迷你舖同日以約52萬元登記售出，2樓亦錄4宗交易，而3樓則有3宗。

荃灣舖半世紀升值148倍 此外，荃灣川龍街41至47號地下C舖，以2,350萬元交吉易手，原業主逾半世紀前買入，現時升值約148倍。鄧成波家族持有的觀塘悅品海景酒店，透過仲量聯行以公開邀約形式放售，今年6月18日截止。項目樓高32層，共設有598間客房。該物業去年底曾在市場放盤，意向價約22.2億元。

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》指出，4月商廈註冊宗數有65宗，按月升約51.2%，涉額6.21億元，按月亦增約14.9%，但分散業權甲級商廈售價，按月下跌約2.1%。