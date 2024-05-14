新盤貨尾劈價促銷

集團營業部首席經理郭子威指出，新售價按照市況調整，是次以相當吸引價錢推出屬「益買家」，全盤僅餘43伙單位待售，周日先推售14伙分層戶及14伙花園複式戶。他相信，市場正摸底，預料樓價年底前有5至10%升幅。

周日發售 300萬起 項目昨日修訂價單，下調36伙的定價及加推7伙，並抽出其中28伙於周日出售。將發售的單位折實價介乎299.9萬至1,283.6萬元，折實呎價約12,417至16,499元。該集團高級營業經理梁焯鏗表示，項目分層戶新定價較早前已成交單位有約25%折讓。入場戶為第1B座3樓C室，實用面積202方呎，折實呎價約14,847元。

至於售價最低的花園複式戶為複式C座30號單位，實用面積788方呎，定價由1,707.7萬元，下調32%至1,166萬元，計及折扣變動後，折實價由1,451.5萬元降至1,131萬元，實際減價約22%，最新折實呎價約14,353元。該類戶型的買家可享車位優先認購權。

事實上，將發售單位中，佔14伙分層戶及一伙花園複式戶屬重售單位，該批單位曾於2021年11月獲承接，當年成交呎價約15,104至20,116元，其後終止交易。現時減價重售，發展商強調，如買家未能按照買賣合約完成有關交易，當單位以較低價錢重新售出後，將會全數追討差價。