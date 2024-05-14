新盤貨尾劈價促銷
#LYOS 28伙最多減32% 向撻訂買家追差價
發展商劈價促銷貨尾，長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，昨日公布本周日減價發售28伙，定價減幅最高達32%，開放式戶折實售價300萬元有找。當中有15伙屬於早前遭終止交易的單位，發展商揚言，重新售出後會向放棄交易的買家全數追討差價。
集團營業部首席經理郭子威指出，新售價按照市況調整，是次以相當吸引價錢推出屬「益買家」，全盤僅餘43伙單位待售，周日先推售14伙分層戶及14伙花園複式戶。他相信，市場正摸底，預料樓價年底前有5至10%升幅。
周日發售 300萬起
項目昨日修訂價單，下調36伙的定價及加推7伙，並抽出其中28伙於周日出售。將發售的單位折實價介乎299.9萬至1,283.6萬元，折實呎價約12,417至16,499元。該集團高級營業經理梁焯鏗表示，項目分層戶新定價較早前已成交單位有約25%折讓。入場戶為第1B座3樓C室，實用面積202方呎，折實呎價約14,847元。
至於售價最低的花園複式戶為複式C座30號單位，實用面積788方呎，定價由1,707.7萬元，下調32%至1,166萬元，計及折扣變動後，折實價由1,451.5萬元降至1,131萬元，實際減價約22%，最新折實呎價約14,353元。該類戶型的買家可享車位優先認購權。
事實上，將發售單位中，佔14伙分層戶及一伙花園複式戶屬重售單位，該批單位曾於2021年11月獲承接，當年成交呎價約15,104至20,116元，其後終止交易。現時減價重售，發展商強調，如買家未能按照買賣合約完成有關交易，當單位以較低價錢重新售出後，將會全數追討差價。
ST. GEORGE'S沽兩戶
受惠北部都會區規劃發展，同區樓盤亦不乏承接。泛海集團(00129)的洪水橋滙都，昨以418.43萬元售出1座10樓A07室一房戶，實用面積325方呎，呎價約12,875元。
超級豪宅依然有價有市，信和置業(00083)等合作的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，昨錄兩宗成交，共涉逾1.63億元。包括3座17樓A室，實用面積2,087方呎，屬四房雙套間隔，連一個車位以9,568.77萬元沽出，呎價約45,849元。
華懋集團的港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，亦透過招標以2,780萬元售出A座15樓1室三房戶，實用面積1,363方呎，呎價約20,396元。鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIB期昨連沽3伙，總成交金額2,750.5萬元。
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