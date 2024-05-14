內地集運指數漲14%創新高

被視為貨櫃海運運價先行指標的內地集運指數（歐線）期貨，近日節節上升，其主力合約昨日曾飆逾一成半，高見4,034.3點，破4,000點關口之餘亦創新高；全日收漲512點或14.64%至4,008.9點。交易員表示，隨着美洲地區的家電等商品補貨季節到來，加上以巴衝突的地緣政治令貨船繞航，導致的全球貨櫃運輸處於較為緊張的背景下，凸顯了運力缺口，推動運價上升。

澳洲料通脹年底達標

另方面，在南半球的澳洲和新西蘭，在較少受到地緣政治影響之下，普遍價格有趨向穩定之勢。其中即將發表新一份預算的澳洲財政部預測，該國通脹可能在2024年底前恢復到央行的目標區間，這比政府或央行此前的預測都要早。新西蘭央行則預計今後12個月和兩年通脹都延續下降趨勢，預測通脹會由今年第一季的2.5%稍微下降到第二季的2.33%。