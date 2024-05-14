道指曾升134點 專家：美無條件減息

美股周一早段全線揚升，道指曾升134點，報39,647點；標指升14點，報5,237點；納指升66點，報16,407點。雖然市場仍關注本周三公布的消費物價指數（CPI）對聯儲局貨幣政策的啟示，但有分析指出，由於美國的廣義貨幣（M2）仍然處急劇增長，當局尚無足夠條件作減息決定。

Dohmen Capital Research創始人Bert Dohmen表示，近期M2的增長乃是聯儲局尚未能夠遏制通脹的主要原因之一。普遍而言，當經濟體中貨幣供應增加，在其他因素不變的情況下，物價理論上會隨之上升。他對貨幣政策的看法亦較為另類，認為美國本身就不具備減息的條件，討論今年內減多少次息根本無意義，而在利率高企的情況下，隨着市場要不斷消化大量新發行的美債，債券價格可能會進一步下跌。

微軟擬337億法國投資AI 企業消息方面，微軟宣布將在法國投資40億歐元（約337億港元），主要集中在人工智能（AI）領域，包括在該國東北地區建立一座數據中心。相關投資除了建設基礎設施外，還包括培訓人才、支持創新生態系統等，預期投資款項會在2027年之前完成部署。微軟股價早段曾跌0.51%。

另外，美國財經界著名網絡紅人、一度淡出公眾視野的散戶投資者Keith Gill暗示將會回歸社交媒體。Gill在社交媒體上用戶名包括Roaring Kitten等，曾經在2021年GameStop（GME）事件中帶頭「挾淡倉」，透過分享其交易策略等，鼓動散戶不斷買入GME股票狙擊沽空的對沖基金。GME股價周一早段曾升逾一倍，並且數次觸發熔斷。