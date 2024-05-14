投資AI帶挈 軟銀上財季淨利潤115億

人工智能（AI）的投資帶挈日本軟銀集團（SoftBank）全年虧損收窄，證明創始人孫正義決定由創投轉移至AI的投資路向正確。在截至今年3月底止的第四財政季度，該企錄得淨利潤2,310.8億日圓（約115.89億港元），為連續兩個季度錄得盈利；全年淨虧損按年大減76.5%至2,276.5億日圓（約114.17億港元），優於市場原預測的虧損2,830.9億日圓。

Yen貶 去年匯兌虧損352億 惟該企境外資產因兌成日圓後升值，以海外業務折算增加的匯兌差額入帳。至於外匯匯兌去年則錄得虧損7,031.22億日圓（約352.63億港元），原因是日圓貶值，以及軟銀和其境內子公司用於資金籌措的子公司借款、外幣優先票據等美元負債，超過其美元現金及現金等價物及應收貸款。

事實上，日圓近周曾大跌，國際大型基金公司貝萊德（BlackRock）的日本主動投資主管番場悠表示，如果日圓繼續走弱，投資日股就會變得更加困難，坦言若美國聯儲局不減息，日圓兌每美元可能會逐漸走軟至170區間；相反的話則130至135的水平可期。

他預期，日本當局可能會繼續嘗試支持日圓匯價，日央行可能在7月或10月加息，並在此之前減少日本國債購買量。

他對日本股市長期持正面看法，原因在於日本企業改革、國內投資及工資增長的推動下，市場基本面依然強勁；並認為若日圓升值至150以上，海外投資者就會放心重返市場。日經平均指數昨日跌49點，收報38,179點。

日減買國債 孳息率15年高 另外，日本央行昨日把5至10年期日本國債購買金額從4,750億日圓減少至4,250億日圓。有關操作令10年期國債孳息率上漲1.5點子至0.92厘，兩年期國債孳息率上漲0.5點子至0.32厘，後者為2009年7月以來最高水平。日圓匯價昨日稍為下跌0.1%，見155.87圓兌每美元，兌港元為5.01算。