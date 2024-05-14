產經

全球擲逾3萬億強芯

南韓官員表示，對晶片產業的資助與稅收減免計劃詳情會稍後公布。 南韓官員表示，對晶片產業的資助與稅收減免計劃詳情會稍後公布。
南韓官員表示，對晶片產業的資助與稅收減免計劃詳情會稍後公布。
美歐傳6318億撐研發 韓預告570億資助產業
環繞半導體產業展開的全球科技競賽白熱化。以美國及歐洲為首的西方陣營經濟體，據報已投入810億美元（約6,318億港元）用於支援下一代半導體研發。撇除中國以外，主要經濟體已公布約2,752億美元（約21,465億港元）針對本地晶片產業的資助與稅收減免計劃，其中南韓預告將出台10萬億韓圜（約570億港元）資助計劃。連同中國在內，全球對半導體業的投入突破3.2萬億港元。
事實上，南韓本身已宣布折合約550億美元的稅收減免優惠，但在各國一再加碼資助半導體產業的情況，使得南韓政府也不得不掏出真金白銀參與這場競賽，預告推出晶片業投資及研究支援計劃。當地官員表示，詳情將會在稍後正式公布。
中企遭打壓 料投資萬億
最先發起這場競賽的美國，於前年頒布了《晶片與科學法案》為各大半導體企業在美國本土擴充產能提供巨額補貼，受惠者包括英特爾（Intel）、台積電等生產商。而在此之前的更早階段，美國亦不斷針對中國的晶片產業進行打壓，包括制裁華為、中芯國際(00981)等未來有潛力研發或生產先進製程晶片的企業。
當然，中國也並非單方面捱打。根據美國半導體協會（SIA）的估算，中國已在半導體產業投資1,420億美元（約11,076億港元）。顧問機構Dentons Global Advisors合夥人、中國區高級副總裁兼科技政策主管Paul Triolo表示，由美國主導的科技打壓「極大地推動了中國企業提升技術能力、升級產業價值鏈、相互合作，並且為華為等企業爭取更多政府支持」。
在去年下半年，華為推出的Mate 60系列手機中，就使用一款名為麒麟9000S的等效7納米製程工藝晶片，被外界視為中國晶片技術的重大突破。
科技戰可能會激化的風險還有美國國內的政治因素，雖然作為前總統及本屆共和黨總統候選人的特朗普，始終未有就半導體產業的發展大計作出詳細說明。但要留意的是，不論是對華為等中國企業實施制裁，抑或是爭取台積電在美國建立先進製程工程，其實都是在特朗普的任期內開始。
特朗普亦曾經表示，假如他再度當選會對中國加徵巨額的關稅。Triolo認為，這可能會引發中國的強力反彈，針對在華的美國企業，甚至阻止半導體（目前仍有大量低端半導體在中國生產）和其他戰略材料出口至美國。
美傳本周加華電動車關稅
中美的科技角力也不僅限於晶片產業，電動車亦是兩國競賽的重點領域之一。有傳美國周內將宣布把中國電動車關稅由27.5%大幅上調至102.5%。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長傅炳鋒表示，美國誇大中國新能源汽車行業產能過剩，是典型的貿易保護主義，強調不能讓貿易保護主義及孤立主義成為新能源汽車行業的主題，汽車製造業屬高度全球化行業，需要全球視野及開放心態來推動行業健康發展。
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