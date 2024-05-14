騰訊音樂首派現金股息 去季盈利14億增23%

社交娛樂等收入減半 若按非國際財務報告準則計，期內純利按年增長20.8%至17.04億元；收入按年跌3.36%至67.68億元，主要是社交娛樂服務及其他服務收入大跌49.72%至17.61億元，主要是因去年次季度起調整了部分直播互動功能並實施更嚴格的合規程序，以及同業的競爭；而在線音樂服務收入則按年升43.01%至50.07億元。

騰訊音樂稱，首季在線音樂服務月活躍用戶數目（DAU）約5.92億，按年跌2.4%；在線音樂付費用戶數目按年增長20.2%至1.135億，單個付費用戶月均收入為10.6元。

集團執行董事長彭迦信表示，第一季在線音樂付費用戶數目淨增創下680萬的歷史新高，單個付費用戶人均收入保持健康水平。集團將不斷豐富曲庫內容、推出更為個性化的功能體驗以更好地滿足用戶需求，從而在不斷變化的行業中保持活力與競爭力。