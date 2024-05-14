裕元上季利潤飆近倍 料鞋履業短期不明朗

裕元指，寶勝國際受內地多地店舖客流量疲弱影響，而且去年同期市場重開後的「報復性消費」現象，導致基期較高，銷售趨勢轉弱，上季貢獻集團的收入僅7.49億美元，按年大跌12%。

上季裕元的鞋履出貨量升9.1%至5,880萬雙，但因高基數效應，及產品組合變化，平均售價按年跌9.2%，至每雙19.55美元；製造業務的毛利率按年增3.5個百分點至20.3%，而寶勝的毛利率維持於33.2%。

寶勝溢利跌兩成 單看寶勝國際，上季盈利1.74億元人民幣，按年倒退20.72%，營業收入按年跌7.49%至54億元人民幣；經營溢利率按年跌0.6個百分點至5.1%；淨溢利率亦按年少0.5個百分點至3.4%。

展望未來，裕元指，將繼續布局中長期產能，包括印尼及印度，看中其勞動力供應及基礎設施具永續增長，能為集團製造產能作多元化配置，並會積極監測行業趨勢發展，以平衡需求、訂單排程及勞力供應，建立具高靈活度的營運模式。同時會善用「運動休閒」潮流，尋求更多高附加價值訂單，鞏固產品組合。