名創優品擬今年海外開600門店
內地品牌名創優品(09896)首席財務官張靖京透露，計劃今年在海外開設約600家門市，預計未來兩、三年內海外市場將佔集團銷售額一半以上，高於去年的約35%，反映集團選擇加快拓展海外市場。該股將於今日公布首季業績，市場關注其內地業務表現；其股價昨日收報49.55元，升1.64%。
張靖京接受外媒訪問時表示，內地消費者的行為受到對未來工資和經濟前景預期的影響，這給中國企業帶來「逆風」，直言「現時內地經濟環境對集團非常具挑戰性，特別是中國經濟進入新常態，不再是高速增長的階段」，故公司決定今年要把觸角伸向海外。
國際新舖5年首次多於內地
此外，消費降級對名創優品有正面影響。他指公司計劃在中國開設約400家門市，但今年將是至少自2019年以來首次出現大部分新門店都在中國以外的情況。
截至去年底，名創優品於內地擁有3,926家分店，其中直營店26家，名創合夥人門店3,878家，代理門店22家；另於海外有2,487家分店，其中直營店238家，名創合夥人門店283家，代理門店1,966家。
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