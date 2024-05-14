名創優品擬今年海外開600門店

張靖京接受外媒訪問時表示，內地消費者的行為受到對未來工資和經濟前景預期的影響，這給中國企業帶來「逆風」，直言「現時內地經濟環境對集團非常具挑戰性，特別是中國經濟進入新常態，不再是高速增長的階段」，故公司決定今年要把觸角伸向海外。

國際新舖5年首次多於內地 此外，消費降級對名創優品有正面影響。他指公司計劃在中國開設約400家門市，但今年將是至少自2019年以來首次出現大部分新門店都在中國以外的情況。

截至去年底，名創優品於內地擁有3,926家分店，其中直營店26家，名創合夥人門店3,878家，代理門店22家；另於海外有2,487家分店，其中直營店238家，名創合夥人門店283家，代理門店1,966家。