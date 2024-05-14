日清食品首季多賺逾7%

業績公告顯示，日清食品上季收入及毛利分別有9.63億元及3.46億元，按年下跌7.09%及5.1%。期內毛利率為35.98%，按年擴闊0.75個百分點，主因原材料成本回落所致；每股盈利11.3仙，不派息。

要留意，該企上季純利上揚，部分原因亦與內地分部表現有關。事緣內地季內經營溢利按年增長8.94%至1.21億元。不過，受內地消費增速減慢，以及外幣換算的負面影響拖累，內地業務上季收入按年減少9.07%至6.14億元，而按當地貨幣計跌幅為5.7%。

母企去年純利27億 漲21% 與此同時，日清食品母企日本日清的業績演示提及，截至今年3月底止全年，中國（包括香港）的核心經營利潤按年計升幅為3.6%至80.53億日圓（約4.04億港元）；而香港及內地收入按固定匯率計分別按年倒退6%及3%，銷量方面分別錄高單位及低單位數跌幅。

至於日本日清的中國業務銷售淨額，上財年有664.52億日圓（約33億港元），按年微跌0.77%。整體而言，日本日清截至今年3月底止的全年純利541.7億日圓（約27.15億港元），按年升21%；收入增9.5%至7,329.33億日圓（約367億港元）。

山姆擬攻港網購 滿額免運 另邊廂，近年港人經常北上光顧、屬美國零售商沃爾瑪旗下的大型倉儲式超市山姆會員商店，最新有指將於香港推出電子商務服務。方法是只要香港顧客成為山姆會員，經山姆網店線上購物滿599元人民幣或以上，即可享有免費送貨服務。換言之，港人經網購達到指定金額，就毋須北上，貨物亦可直接送到家中。

山姆回覆指，公司致力為會員提供高品質、高價值的產品，並將繼續通過更多更好的方式提升服務能力。至於山姆「曲線插旗」香港，相信坊間的代購服務會首當其衝，而本地兩大超市集團將如何接招，會否掀起本地零售內捲風暴及割喉式減價，小商戶如何應對，消費者又能否從中獲益，就要拭目以待。

日清食品首季業績摘要