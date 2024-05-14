中電首季港售電量升3.7% 派息63仙

國際燃料價格持續從高位回落，中電於今年5月將每月「燃料調整費」調低至每度電43.9仙，平均淨電價較今年初的水平進一步下調1.7%。該企又提到，近月錄得數宗運行事故，包括短暫供電中斷、新界區高壓架空供電系統電壓瞬間驟降，將深入調查這些事故，採取必要的改善措施，以減低未來發生類似事故的機會。

集團在龍鼓灘發電廠新建的600兆瓦燃氣發電機組D2已經竣工，機組於4月投入運作，這將進一步加快香港電力供應的減碳步伐，以配合青山發電A廠燃煤機組逐步退役。另集團正為連接中、港的潔淨能源專線系統進行高壓架空輸電線路的增容工程，工程約在2025年完成。

澳洲發電業務客戶減1.6萬 內地方面，中電的零碳能源業務組合於今年首季錄得穩健表現，惟陽江核電廠首季有較多機組實施計劃停運，故發電量按年減少；大亞灣核電廠啟用30年，兩台機組的其中一台於今年1月完成大規模計劃停運以進行維修保養工程，另一台的機組亦已展開類似的維修保養工程。

集團旗下澳洲EnergyAustralia發電組合業務持續改善，但市場需求疲弱導致燃氣發電機組發電量下跌。首季澳洲客戶數目減少約1.6萬個，跌幅約0.7%，反映零售能源市場競爭激烈，呆壞帳支出增加拖累客戶業務利潤率。

至於在印度的合營企業首季投得一個300兆瓦太陽能項目開發權，料上半年簽署購電協議；另一個250兆瓦的太陽能項目4月已簽署購電協議，下半年展開興建工程，尚有一個太陽能收購項目不獲印度政府審批，集團正與相關部門了解，尋求解決方案。

中電首季香港售電量表現