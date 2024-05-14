佛山鼓勵住房舊換新 放寬買樓入戶
內地財政支出與貨幣寬鬆擬雙重發力之外，港人大灣區置業熱點之一的佛山樓市政策亦正式鬆綁。廣東省佛山市住房和城鄉建設局等9部門，聯合印發通知包括優化供地管理、適度優化住宅用地配建要求、優化容積率計算規則、精準滿足項目融資需求、鼓勵支持住房「以舊換新」、放寬購房入戶政策等13項內容。
其中，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非該市戶籍人員，可在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以跟隨。
深交所擬處分恒大前CEO
碧桂園(02007)主席楊惠妍分析指出，近期一二線城市的限購放寬及「以舊換新」等舉措，看到政府正採取行動促進市場流動性提升，力求逐步重振行業信心。該企昨舉行月度管理會議，發文提到儘管行業整體仍處於低位徘徊，但通過緊密依靠政府、積極回應如「白名單」等利好政策，保交樓將是企業穿越寒冬的基石。至於該企的境外重組工作，整體上正按時間表穩步推進。
不過，因經營管理不善導致背負巨債的中國恒大(03333)前高層仍然難辭其咎。其中，前行政總裁（CEO）夏海鈞昨遭深圳交易所點名公開譴責。據該所的事先告知書，指夏氏在任職恒大董事期間，經查明涉嫌存在違規行為。按該所的初步意向，擬對他予以公開認定終身不適合擔任債券發行人董事、監事、高級管理人員等紀律處分。因無法與夏氏取得聯繫，該所現以公告形式向他告知擬作出紀律處分的相關事宜。
雅居樂債傳限期將至未付息
同時，不少中資房企的資金周轉壓力迫在眉睫。外媒指，雅居樂(03383)旗下一筆美元債券的部分持有人表示，在30天寬限期臨近結束之際，尚未收到這家陷困房企相關美元債券的利息。
合景泰富集團(01813)擬出售杭州熙藍酒店管理的全部股權，總交易對價為2.3億元（人民幣‧下同），將用作清償集團融資租賃債務，故不會收到現金。截至4月底，合景泰富欠下相關總融資租賃款項約3.73億元，是次交易料讓其減少整體未償還債務結餘。
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