佛山鼓勵住房舊換新 放寬買樓入戶

內地財政支出與貨幣寬鬆擬雙重發力之外，港人大灣區置業熱點之一的佛山樓市政策亦正式鬆綁。廣東省佛山市住房和城鄉建設局等9部門，聯合印發通知包括優化供地管理、適度優化住宅用地配建要求、優化容積率計算規則、精準滿足項目融資需求、鼓勵支持住房「以舊換新」、放寬購房入戶政策等13項內容。

其中，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非該市戶籍人員，可在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以跟隨。