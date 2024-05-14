互換通迎一周年出招優化

內地與香港利率互換市場互聯互通合作（互換通）機制去年5月中推出將近一年，中國外匯交易中心表示，針對互換通尚不支持國際貨幣市場（IMM）合約，以及缺乏有效的合約提前退出機制的問題，當局作出優化，推出北向互換通IMM合約，以與國際主流交易品種接軌；且完善配套功能，引入歷史起息合約並增加單一壓縮服務，以實現北向互換通合約提前退出，以期更好地滿足境外資產管理機構的入市交易需求。