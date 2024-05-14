互換通迎一周年出招優化
內地與香港利率互換市場互聯互通合作（互換通）機制去年5月中推出將近一年，中國外匯交易中心表示，針對互換通尚不支持國際貨幣市場（IMM）合約，以及缺乏有效的合約提前退出機制的問題，當局作出優化，推出北向互換通IMM合約，以與國際主流交易品種接軌；且完善配套功能，引入歷史起息合約並增加單一壓縮服務，以實現北向互換通合約提前退出，以期更好地滿足境外資產管理機構的入市交易需求。
交易費減免獲延長
此外，為降低市場機構參與業務成本，全國銀行間同業拆借中心、上海清算所及香港交易所(00388)旗下香港場外結算公司將延長「北向互換通」優惠方案執行期限，繼續對境內及境外機構通過北向互換通開展的利率互換交易手續費、合約清算費進行全額減免，延長期限為一年；北向互換通合約壓縮業務於上線初期免收相關費用。
金管局披露，互換通推出以來，截至今年4月底，20家境內報價商與58家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易3,600多筆，名義本金總額約1.77萬億元人民幣，日均成交名義本金約76億元人民幣，而4月日均成交額達120億元人民幣。
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