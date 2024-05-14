華發超長期特別國債 規模共萬億 周五啟動

分22次發行 最長50年期 谷戰略基建 今年3月的中國政府工作報告提出，擬連續幾年發行的超長期特別國債終於啟動！昨日財政部公布今年特別國債發行時間表，分別涉及20年、30年及50年期限3種，最快周五招標，年內最後一批則定於11月中完成發行工作，可見多頻均衡的發行節奏不會過度集中。不過，財政支出發力撐戰略建設的預期已隨即升溫，甚至引來第二季有望同步降低存款準備金率（即降準）的憧憬，料有助平衡市場的資金壓力。

儘管當局未提供各批特別國債的發行金額詳情，只提及周五招標的30年期發債額為400億元（人民幣‧下同），但今年先發行一萬億元已在政府工作報告敲定，加上4月政治局會議預告「要及早發行並用好超長期特別國債」，市傳財政部國庫司召集國債承銷團成員昨日早上舉行動員會之後，便迅速對外釋放發債集資支持經濟的消息。

渣打料供應衝擊有限 從今年發行頻次來看，30年期特別國債規模最多，將發行12次；其次是20年期，計劃發行7次；最後是50年期，只會發行3次。作為歷來第4批的特別國債，期限上凸顯了「超長期」的特點，雖然中央政府早於2009年曾發行50年期國債，但這是首次發行50年期的特別國債。渣打大中華及北亞區首席經濟學家丁爽指出，發行期限略超預期，近七成為30年及50年期，惟鑑於招標工作介乎5至11月，即長達6個月，並避開地方專案債的發行高峰期，相信特別國債帶來的供應衝擊可能有限。

憧憬人行同步降準護航 鑑於4月信貸數據疲弱，丁爽估計，市場對特別國債的即時反應或同樣有限，惟短期內中國人民銀行進一步放寬貨幣政策的可能性正在上升，特別是降準有機會與發債同步，以提振廣義貨幣（M2）按年增速止跌回升，並護航特別國債發行。

比起一般國債，超長期特別國債將緩解政府的中短期償債壓力，以時間換取空間，僅需每半年支付債息。中信証券首席經濟學家明明表示，超長期政府債集中供給，可能抬升長年期的國債利率，考慮到降低財政發行成本的目標，貨幣政策有必要維持相對較低的利率環境，以促進實體經濟的融資需求改善，後續可能存在降準或人行購買國債操作。

對於4月金融數據大幅放緩或反映內需仍較疲軟，券商中金公司解釋，主要受今年金融業增加值在進行季度核算時，改為更多參考銀行的利潤表指標所影響，即金融業存貸款數據「擠水分」。言下之意，內地經濟若要達到5%增長的目標，就更需要扶持實體經濟，以對沖「擠水分」的影響，而適時財政發力就顯得更為重要。

當財政部主動增槓桿、人行或低息加以配合之際，人民幣匯率仍受制於社融數據的陰霾。周一在岸人民幣下午4時30分收報7.2347兌每美元，按日跌101點子，為兩周低位。離岸人民幣曾低見7.2435，即每百港元兌92.72元人民幣。

中國次季發行超長期特別國債時間表 中國歷來特別國債發行情況