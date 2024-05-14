產經

華發超長期特別國債 規模共萬億 周五啟動

中國財政部將於周五為首批30年期、總額400億元人民幣國債招標。 中國財政部將於周五為首批30年期、總額400億元人民幣國債招標。
中國財政部將於周五為首批30年期、總額400億元人民幣國債招標。
分22次發行 最長50年期 谷戰略基建
今年3月的中國政府工作報告提出，擬連續幾年發行的超長期特別國債終於啟動！昨日財政部公布今年特別國債發行時間表，分別涉及20年、30年及50年期限3種，最快周五招標，年內最後一批則定於11月中完成發行工作，可見多頻均衡的發行節奏不會過度集中。不過，財政支出發力撐戰略建設的預期已隨即升溫，甚至引來第二季有望同步降低存款準備金率（即降準）的憧憬，料有助平衡市場的資金壓力。
儘管當局未提供各批特別國債的發行金額詳情，只提及周五招標的30年期發債額為400億元（人民幣‧下同），但今年先發行一萬億元已在政府工作報告敲定，加上4月政治局會議預告「要及早發行並用好超長期特別國債」，市傳財政部國庫司召集國債承銷團成員昨日早上舉行動員會之後，便迅速對外釋放發債集資支持經濟的消息。
渣打料供應衝擊有限
從今年發行頻次來看，30年期特別國債規模最多，將發行12次；其次是20年期，計劃發行7次；最後是50年期，只會發行3次。作為歷來第4批的特別國債，期限上凸顯了「超長期」的特點，雖然中央政府早於2009年曾發行50年期國債，但這是首次發行50年期的特別國債。渣打大中華及北亞區首席經濟學家丁爽指出，發行期限略超預期，近七成為30年及50年期，惟鑑於招標工作介乎5至11月，即長達6個月，並避開地方專案債的發行高峰期，相信特別國債帶來的供應衝擊可能有限。
憧憬人行同步降準護航
鑑於4月信貸數據疲弱，丁爽估計，市場對特別國債的即時反應或同樣有限，惟短期內中國人民銀行進一步放寬貨幣政策的可能性正在上升，特別是降準有機會與發債同步，以提振廣義貨幣（M2）按年增速止跌回升，並護航特別國債發行。
比起一般國債，超長期特別國債將緩解政府的中短期償債壓力，以時間換取空間，僅需每半年支付債息。中信証券首席經濟學家明明表示，超長期政府債集中供給，可能抬升長年期的國債利率，考慮到降低財政發行成本的目標，貨幣政策有必要維持相對較低的利率環境，以促進實體經濟的融資需求改善，後續可能存在降準或人行購買國債操作。
對於4月金融數據大幅放緩或反映內需仍較疲軟，券商中金公司解釋，主要受今年金融業增加值在進行季度核算時，改為更多參考銀行的利潤表指標所影響，即金融業存貸款數據「擠水分」。言下之意，內地經濟若要達到5%增長的目標，就更需要扶持實體經濟，以對沖「擠水分」的影響，而適時財政發力就顯得更為重要。
基建股漲 人幣偏軟
市場此前曾預期，超長期特別國債的發行時機或有待6月，現時提前發債明顯為資本市場打下一劑「強心針」。尤其是今後數年的特別國債用途，早已表明落實重大戰略實施和重點領域安全能力建設，故昨日基建股應聲上漲，中國中車(01766)收升7.28%，時代電氣(03898)漲近6%，中國中鐵(00390)升4.5%。
當財政部主動增槓桿、人行或低息加以配合之際，人民幣匯率仍受制於社融數據的陰霾。周一在岸人民幣下午4時30分收報7.2347兌每美元，按日跌101點子，為兩周低位。離岸人民幣曾低見7.2435，即每百港元兌92.72元人民幣。
中國次季發行超長期特別國債時間表中國次季發行超長期特別國債時間表
中國次季發行超長期特別國債時間表
中國歷來特別國債發行情況中國歷來特別國債發行情況
中國歷來特別國債發行情況
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc