專家樓評：準買家申按要識「三鬆一緊」

置業是人生大事，涉及金額龐大，正所謂「不怕一萬，只怕萬一」，準買家決不可掉以輕心，入市前應做好充足準備，細心留意各項相關風險及細節，申請按揭時亦要謹記以下「三鬆一緊」法則，以確保交易能順利完成。

須預留充足時間審批 首先，「時間要預鬆」。近期樓市成交量顯著增加，銀行需要短時間內處理大量申請，或會出現「塞車」情況，按揭審批時間或被延長。為免影響交易進度，建議買家預鬆按揭申請時間，若不涉及按揭保險，應預留至少兩個半月時間申請；涉及按揭保險的高成數按揭，建議預留3個月時間申請。申請按揭前，借貸人需要預先準備一系列文件，包括過去3個月的銀行月結單、入息證明及工作證明等。建議事前可透過大型按揭轉介公司協助。

其次，「財政預算要鬆動」。置業除了首期開支，同時要繳付裝修費及印花稅，此外，置業後需要每月供樓、管理費、差餉以及日常開支等。隨着政府宣布全面撤辣，不少買家紛紛加快入市，怕「愈遲愈貴」，但要注意，銀行對二手物業估價審慎，如遇上估價不足的情況，或要抬錢「上會」，建議買家應預留多些資金，令前期開支更鬆動，以免失預算。

要緊貼銀行批核進度 此外，「供款要輕鬆」。政府雖暫時取消加兩厘壓力測試，入息門檻降低，但本港息口仍高，經濟未完全復甦，準買家置業時應量力而為，審視自身供款及承受風險的能力。建議首置人士在有限能力下，可先向碼數較細的中小型單位入手，日後有需要才考慮轉換更大的單位。

最後，「進度要跟緊」。買樓程序瑣碎繁複，包括要簽署臨時及正式買賣合約、繳交訂金、申請按揭等，建議事先列出清晰的跟進項目及進度表。現時除了按揭申請增加延遲銀行審批進度，對於村屋、唐樓、高樓齡等物業，銀行審批上更會花時及嚴禁，買家更要緊貼銀行按揭的批核進度。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明