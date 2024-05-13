匯通天下：美匯轉弱有利商品貨幣

自4月22日開始一連數周提及美國數據季節性弱勢，以及美國聯儲局最新議息結果皆利淡美元表現，尤其之前市場過度削減美國減息預測，利率期貨市場反映今年全年減息次數預測更曾跌至只有1.1次，減息次數再被削減空間已有限，限制美國國債孳息率升幅。

當減息預期因經濟及就業數據不及預期開始修正，應利淡美元。美匯指數由4月22日至5月9日已下跌0.73%至105.31，配合就業數據佐證美國勞動力市場持續降溫，美匯指數或繼續下試104水平。

勞動市場放緩支持減息 早前公布美國最新首次申領失業救濟金人數為23.1萬人，按周升2.2萬人，高過市場預期的21.2萬人及前值。最新非農新增職位不及預期，失業率亦升至3.9%，反映連過去表現最好的勞動力數據亦開始轉弱。

同時，月度非農職位報告以外的數據，更能反映美國勞動力弱勢。3月份職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）職位空缺報告很大程度延續數月來勞動力市場明顯放緩趨勢，私營部門招聘率繼續跌至目前3.8%，為多年來最低。辭職率已低於疫情前的正常水平，與調查顯示個人愈來愈擔心失業的情況一致。

全美獨立企業聯盟（NFIB）4月份調查顯示，僅12%的小型企業計劃增加招聘，在3月份的11%（2020年以來最低）低位徘徊。大型企業對招聘亦愈趨謹慎，ISM和標普服務業採購經理指數（PMI）的就業分項已跌至50以下，ISM服務業和製造業中仍繼續招聘的公司比例已跌至經濟衰退中較常見的水平。

基於聯儲局明確表明重新聚焦勞動力市場狀況，較預期弱的勞動力數據對市場的影響將更大，仍然預期聯儲局於7月首次減息和今年累計減息一厘，投資者或可繼續留意逢高沽出美元機會，吸納商品貨幣如澳元或紐元。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪