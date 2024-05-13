股市估市：港股短線蓄勢上闖兩萬關

港股在連日整固後再次向上突破，恒生指數升至18,900點以上水平。儘管整體投資市場仍受內地經濟情況未明，以及環球地緣政局持續緊張等不明朗因素影響，但資金由鐘擺悲觀一方擺至樂觀一方，確令大市有較強動力。更何況，恒指經過早前整固，已消化急升後的獲利盤，後市有條件進一步上揚。

目前指數短線阻力應在去年8月份下跌裂口的頂部19,049點，假如此位置能夠突破，指數以過去一年的高位20,361點為目標並非遙不可及。簡言之，在強勢市況之下，目前做淡並不值博，反而順勢搭上強勢股的順風車，更有勝算。

海信家電候調整吸納 截至今年3月底止首季，海信家電營業額按年升近兩成一，至235億元人民幣，純利增長近六成，至9.8億元人民幣。內地多個省市近日相繼推出刺激消費措施，當中武漢市早前啟動汽車及家電以舊換新活動，家電家居部分重點圍繞綠色智能家電家居。

據集團在3月份舉行的生態大會，未來的方向會由以「世界第一家電品牌」，向「世界一流智慧住居生態企業」邁進，與國策方向以至世界潮流相符。

海信家電短線而言或已屆超買水平，14天相對強弱指數（RSI）目前升至80，現價亦偏離10天線。參考3月份走勢，其回吐幅度約一成，投資者可於34元附近吸納，博其整固完成後再次破頂，跌穿支持位31元止蝕。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）