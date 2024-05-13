宏觀剖析：美或「不着陸」 環球難減息

隨着環球經濟增長趨於穩定，近期美國一系列通脹數據超出金融市場預期，現時的基準預測是美國經濟將實現「軟着陸」。然而，意識到由於美國一系列通脹數據超出金融市場預期，以及環球製造業周期可能好轉，將有機會推升大宗商品價格，經濟「不着陸」情景的風險增加，可能迫使各國央行在較長時間內維持較高利率，以應對持續高企的通脹。

大宗商品漲價添憂 美國通脹超出預期，是重大轉捩點還是前進路上的障礙？簡單來說，最近美國通脹數據強勁的原因似乎介於兩者之間。儘管一系列經濟數據上升，但仍未能排除美國聯儲局可能在今年稍後時間減息的可能性，但這無疑會讓當局有理由停下來思考，目前來看，在6月減息的可能性相對較低。

從聯儲局主席鮑威爾的首選通脹指標──不包括住屋的核心服務來看，過去幾個月的趨勢確實令人感到擔憂。在早前發布的經濟數據中，3月這項「超級核心」通脹指標按月上升0.7%，而目前3個月年化通脹率已高於8%。從廣泛的數據指標來看，實際情況是目前通脹過高，聯儲局無法在短期內實施寬鬆的貨幣政策。

儘管如此，美國通脹問題並非全是壞消息。作為固定收益投資者，有更多理由對當地勞動市場持樂觀態度。從多項經濟指標來看，美國勞動市場似乎正在回復平衡，工資增長呈下降趨勢，職位空缺逐漸減少，更重要的是僱員離職率繼續下降。離職率是工資增長的領先指標，其下降使企業吸引及留住僱員的壓力減小，從而限制工資增長速度。

環球製造業前景持續改善，近期中國亦傳來正面消息，這可能在未來幾個月大幅度促進歐元區的經濟增長。儘管這些經濟數據有助於實現經濟「軟着陸」，但應謹慎對待大宗商品價格的不斷上漲，因為這可能加劇未來通脹壓力，並對今年減息的觀點帶來挑戰。

宜買較短年期債券 那麼，這對資產類別觀點有何影響？儘管估值更具吸引力，但金融市場對宏觀經濟的觀點反映收益率將會上升，以及聯儲局將採取更為審慎的態度。有見及此，對存續期（或利率風險）持中性看法，但較看好孳息率曲線變得更陡峭（即就短期債券跑贏長期債券作出投資配置）。

就跨市場交易而言，相對於德國及加拿大等市場，較看好英國，認為當地通脹有望「趕上」美國及其他國家的水平。

過去一個月，更對平衡通脹（即用於捕捉通脹調整後的實際收益率相對於名義收益率的表現）持更正面的看法。大宗商品價格的上升風險及各國央行在一定程度上放寬政策，將會利好平衡通脹率。

信貸方面，基於估值偏高及表現進一步上升的空間有限，調整了對歐洲投資級別債券前景的觀點。仍偏好較短年期的債券，因為這類債券仍具備投資價值。由於美國投資級別債券息差接近歷史最低水平，與較穩健的政府債券相比，投資企業債券的風險所帶來的潛在回報較小，維持負面看法。

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