●中原（工商舖）潘志明表示，根據該行資料，4月份共錄約303宗工商舖買賣，總金額約55.75億元，按月增加約49%及下跌約21%。商舖表現最明顯，上月錄約68宗買賣，按月增約66%，按年亦有約15%增長，總成交金額按月則跌約68%至約16.49億元。上月錄約41宗商廈買賣，涉及金額約14.98億元，按月分別增約28%及約39%。