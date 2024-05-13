地產速報一覽
●中原（工商舖）潘志明表示，根據該行資料，4月份共錄約303宗工商舖買賣，總金額約55.75億元，按月增加約49%及下跌約21%。商舖表現最明顯，上月錄約68宗買賣，按月增約66%，按年亦有約15%增長，總成交金額按月則跌約68%至約16.49億元。上月錄約41宗商廈買賣，涉及金額約14.98億元，按月分別增約28%及約39%。
●新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，旗下觀塘apm及大埔超級城等15大商場，母親節均增設不同主題活動，吸引消費，期間餐飲訂座情況理想，中端定位以上的餐飲人均消費有望按年增約10至20%，整體餐飲則有望增逾5%。不少珠寶商戶推出優惠，料節日消費令營業額按年增約5%，總結該批商場周末人流及生意按年微升。
●未補價第二市場居屋交投活躍。世紀21家天下黎振傑稱，旺角富榮花園10座中層C室三房戶，實用面積約592方呎，綠表客以605萬元購入，呎價約10,220元，原業主持貨不足8年，帳面僅升值約2%。
●入伙盤錄高價租賃成交。美聯楊家俊指，香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海2B座中層A室，實用面積約638方呎，套兩房間隔，成交月租約3.2萬元，創同類型單位新高，呎租約50元。
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