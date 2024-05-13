藍籌盤周末3宗成交 3個月低

二手樓市交投仍未見起色，中原表示，10大屋苑過去周末只錄約3宗買賣，創逾3個月新低，按周急挫約62.5%，期內7個項目交投捧蛋。

南豐廣場4年蝕133萬 過去兩日僅茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城各錄一宗買賣。該行柯勇指，新都城2期2座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，剛以540萬元易手，呎價約14,876元。

失去交投支持，樓價繼續尋底，各區蝕讓成交湧現。中原關偉豪表示，同區南豐廣場3座中高層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，最初叫價650萬元，降價至555萬元易手，呎價約13,875元。原業主於2020年8月以688萬元購入，近4年帳面蝕讓133萬元。

NOVO LAND傳跌穿300萬 撤辣後半新盤業主加快「斬纜」。市場消息透露，屯門兆康NOVO LAND第1A期1座中層開放式單位，實用面積約234方呎，叫價380萬元，市場放盤約8個月，劈價約22%，以296萬元售出，項目做價跌穿「3球」，呎價約12,650元。原業主2022年購入，持貨不足兩年帳面貶值60餘萬元，或跌價近18%。

大單位情況相若。世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山星漣海2A座中層B室，實用面積約1,660方呎，四房間隔，享海景，放盤約4個月，以2,680萬元成交，呎價約16,145元。原業主於2018年12月購入帳面蝕486萬元，單位期內貶值約15%。

此外，港島住宅都要損手。中原李志豪指，灣仔修頓花園低層11室，實用面積約426方呎，兩房間隔，叫價620萬放盤約一周，即獲投資者以608萬元購入收租，呎價約14,272元。據了解，原業主持貨約9年，帳面平手離場。是次成交料蝕使費。