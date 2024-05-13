元朗新盤加推141伙

雷霆（左）表示，The YOHO Hub II加推單位有輕微加幅，相信能被市場接受。右為陳漢麟。

YOHO Hub II首批即日售罄 新價單提價2% 新盤市場焦點轉至新界西，新鴻基地產( 00016 )旗下元朗站The YOHO Hub II，首輪銷情報捷，上周六即日沽清210伙後，發展商信心大增，趁勢昨日提價加推價單3號，涉及141伙，折實平均呎價約16,188元。同時，項目首兩張價單待售的全數72伙已加價最多2%，有望本周緊接作次輪銷售。

新地副董事總經理雷霆表示，日前首輪銷售揀樓情況順暢，推售的所有單位售罄並套現約20億元，由於向隅客眾多，隨即加推新一張價單。新地代理總經理陳漢麟稱，加推單位包括77伙兩房戶及64伙三房戶，折實價介乎663.57萬至1,462.35萬元，呎價約14,732至18,843元，現已盡推第8座餘下所有兩房及三房單位。

他續指，加推單位涉及不少高層戶，價錢亦反映樓層因素。日前首輪銷售錄得23組購入兩伙的大手買家。最大額斥資逾2,500萬元買入兩伙「大三房」單位。大多數買家為自住客，內地買家佔約兩成。已屆現樓的The YOHO Hub II，由兩座住宅大樓組成，分別為第6座及第8座，合共提供939伙，迄今已售出及推出的均屬第8座單位。

MIAMI QUAY I沽13戶 啟德新發展區樓盤踏入現樓階段，並重啟新一輪銷售。由會德豐地產等四大發展商合作的MIAMI QUAY I，早前增設最多17.5%回贈後，昨日首推65伙，即日售出約13伙，成交總額逾1.4億元。與此同時，同區的維港1號昨亦售出4伙，包括曾終止交易的單位，共涉3,575.1萬元。

晉環變相減價三成吸客 新盤減價潮持續，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，日前調整約21伙的定價及折扣，變相最多減價近三成。一房單位最新售價計及回贈850.2萬元起，呎價約22,978元，修訂價單於本周三起生效，昨日起開放4個現樓連家具示範單位予公眾參觀。

會德豐地產主席梁志堅（左六）到MIAMI QUAY I售樓處打氣。 晉環開放現樓示範單位包括第2A座29樓G室，實用面積368方呎。