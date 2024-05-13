簡訊一覽
●香港交易所(00388)公布，繼周末成功完成推出前測試後，有關北向交易的項目的實時成交額及每日額度餘額調整，今日起正式實行。滬、深股通將不再顯示實時「北向」買入、賣出的交易金額和總額；滬深股通與港股通額度餘額多於或等於30%時，不再顯示額度餘額，只顯示「額度充足」。
●碧桂園(02007)在上海清算所公布，餘額共17億元人民幣的兩期境內中期票據「23碧桂園MTN001」和「23碧桂園MTN002」已於寬限期內完成利息償付。
●協鑫科技(03800)今年首季純利倒退至僅約3,300萬元人民幣，因多晶硅及硅片市場平均售價按年大幅下降，硅片業務出現虧損。
●工商銀行(01398)擬於周三發行總損失吸收能力非資本債券（TLAC）300億元人民幣，以提升資本充足率，增強風險抵禦能力。
●外媒報道，內地跨境電商Shein因赴美上市受阻，將於5月內，通知中國證監會改道至倫敦證券交易所上市，並向倫交所提交申請。另已接觸以英國為基地的財務顧問、律師事務所及基金公司，為倫敦上市作準備，擬在年內完成。
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