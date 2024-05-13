●外媒報道，內地跨境電商Shein因赴美上市受阻，將於5月內，通知中國證監會改道至倫敦證券交易所上市，並向倫交所提交申請。另已接觸以英國為基地的財務顧問、律師事務所及基金公司，為倫敦上市作準備，擬在年內完成。