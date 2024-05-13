每萬韓圜今季或跌至近54港元

南韓也是港人熱門外遊目的地，好消息是當地金融界估計韓圜匯價今季下限為1,440（兌每美元‧下同），比上周五低4.78%，相當於每萬韓圜有機會跌至近54港元邊緣。

韓國投資證券分析師文多雲（音譯）對圜匯今季的基本預測為1,350，但考慮到地緣政局牽動的避險情緒往往會擴大資產價格的波動，一旦跌穿1,400就會考驗1,440。Meritz證券的分析師朴秀妍（音譯）看得較淡，預計今季會跌至1,420（相當於每萬韓圜兌約54.92港元）。

通脹望降溫 7月料減息 不論如何，他們的理據大多是美國聯儲局勢押後減息之類，如Mertiz估計9月才開始減，比較少討論南韓的行動。野村則預料，南韓央行7月會掉頭減息，不會因為韓圜弱勢而卻步，因為鋼鐵及化工等原材料，乃至消費品和機械的進口通脹俱緩和，韓圜貶值對物價的影響有限，況且內需不理想，撇除食品及能源後的核心通脹下季會跌至2%。

野村續指，南韓不必用息口來托匯，亦能容忍韓圜弱勢，原因是南韓可用以維持韓圜兌每美元穩定的外匯儲備並不足夠，但如果當局真的要入市干預，工具還有加強管理美元的流動性，限制外匯投機活動，並提升南韓央行與主權基金國民年金公團之間的美元互換安排。

大銀行新韓及韓亞對韓圜較為樂觀，不約而同預測今年第三季重上1,250，友利則估1,330，似乎認為「要兌趁早」。