12%地產項目融資恐有麻煩

南韓與西方主要經濟體一樣大幅加息遏抑通脹，難免誤中副車衝擊房地產市場乃至金融體系，尤其是去年當地主要銀行赫然錄得貸款逾期償款率翻倍至6.55%，花旗則估計有111萬億韓圜（約6,318.93億港元）地產項目融資有麻煩，參考去年底相關餘額創下史上最高的926萬億韓圜，即12%左右。

事實上，大型建築商泰榮「爆煲」已引起軒然大波，南韓金融監管機構審視儲蓄銀行的貸款逾期率後，不排除要像內地那樣「巡視」以進行「排查」，反應之迅速反而令人關注風險有多大。野村相信，泰榮債務重組不是雨過天青，不過是項目融資的壓力開始浮現而已，政府勢將加快債務重組。

憂拖累GDP增速降到0.2% 這裏說的項目融資是把地產商的貸款打包成投資產品，也就是常說的影子銀行。花旗認為，南韓房地產市場最壞時刻未到，其基本預測是項目融資債務重組會把南韓今年下半年的國內生產總值（GDP）增長拖低至只有0.2%。

南韓副總理兼財長崔相穆表示，政府正設法降低及重組南韓的私人及公共債務，但不見得南韓有迫在眉睫的債務問題。