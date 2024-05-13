韓經濟發展冀減靠高科技

中國崛起蠶食競爭力 領先地位技術縮剩4項 南韓是極少數掌握最尖端晶片生產工藝的國家，於人工智能（AI）應用及投資大爆發的當下如魚得水，連美國也百般拉攏，為全球艷羡。不過，正如內地一直希望糾正以投資主導的經濟增長模式，以及香港不想只靠金融和地產，原來南韓也為其宇宙級巨企培育的高科技經濟感到擔憂，也許令每天聽着港府搞科創、聽着美國技術封鎖中國的人感到意外。

一座大型半導體產業園正於首爾南面40公里的京畿道龍仁市拔地而起，三星電子和SK海力士已分別計劃投資220億美元和91億美元。工業部長安德根稱，政府會全力支援，確保韓企不會在全球晶片競賽中落後。

財長崔相穆昨稱，政府準備好推出10萬韓圜（約569.97億港元）的晶片投資方案，切合總統尹錫悅豪言「打贏晶片戰」；方案主要針對物料、設備及晶片設計，細節不日公布。崔又向南韓設備廠商稱，措施包括政策貸款、國營及民營金融機構合資成立「大基金」。

然而，南韓有聲音對當前的繁榮提出反思，不是低絕人寰的出生率，而是「花無百日紅」——高新科技的優勢能領先多久。以三星電子為例，除了半導體，家電、顯示器和智能手機業務都被中國追上。回望2012年，南韓政府120項「優先技術」中，南韓有36項處於領先地位，近年已僅剩4項。

其實社會並不反對繼續在晶片製造衝刺，始終AI產業一定需要這個戰略物資，它所帶來的地緣政治問題紅利更自不待言，問題在於如何避免人口老化影響生產力和增長潛力。

學者：欠缺開發技術底蘊 曾公開把中國定性為對手的崔相穆不諱言，「要是沿用過去的發展模式，南韓經濟將會遇上大挑戰。」安德根的上任、現效力彼得森國際經濟研究所的呂翰九直言，南韓工業擺脫既有發展模式舉步維艱，「下一步何去何從也未清楚。」

首爾大學經濟學教授朴相仁（音譯）認為，南韓鋰電池和晶片是厲害，可是兩者分別原是日本和美國的發明，南韓就是欠缺開發這些技術的「基礎科學」底蘊，「外人會覺得南韓充滿活力，可我們的經濟結構本質上未有改善，1970年代以來都是走模仿發達國家的模式。」

渣打銀行日本及南韓經濟研究主管朴正勳（音譯）表示，「中國崛起中長線而言會蠶食南韓的經濟增長與競爭力」，南韓的研發開支不能像以往側重開發和商業化源於別國的技術。

三星守舊文化影響生產力 日本傳媒引述三星一名研發人員向上司提出想嘗試一種「沒有先例」的方法改善生產工序的良率，不料對方竟說「沒先例不能通過」，董事留任制度使他們急功近利被指是箇中原因，所幸另一旗艦企業SK海力士能夠接收他們跳槽，因為他們覺得不另闢蹊徑就難與三星競爭。

然而，大財團本身也是一個問題，南韓早就被謔為「三星共和國」。朴相仁認為，旗艦財團很多眩目的科技成果乃透過犧牲國內供應商的利潤得來，導致僱用逾八成勞動人口的中小企沒有足夠資金作人力或其他投資，繼而無法提高生產力，阻礙創新，並拖慢服務業的增長。

冀谷內需首都圈以外發展 顧問機構麥肯錫指出，南韓中小企的生產力只及大企業的三成，遠低於經合組織（OECD）平均的五成，研發開發增長速度亦不及大企業，實力懸殊的壞處是令國家經濟增長依賴少數大公司，拖慢經濟增長和加劇收入不平等，政府要為他們提供多點稅務優惠，並且要設法吸引企業風險投資和外資，為中小企營造更廣闊的資金來源。

崔相穆改良南韓經濟的方略也包括壯大中小企，同時增加內需消費，以及促進首爾首都圈以外的發展。就後兩點，提振消費難處之一家庭債務佔國內生產總值（GDP）比重數一數二地高，地方經濟則迎來佳音——SK海力士將於忠清北道清州市投資146億美元興建新廠。