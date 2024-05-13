Arm傳明年量產AI晶片

由日本財團軟銀集團（SoftBank）控股的英國晶片設計架構專利公司Arm，據報打算研發用於人工智能（AI）運算的晶片，預期最快在明年春季開始推出原型晶片，並在秋季開始大量生產。

報道指，Arm將會擔心初期的研發成本，預計將涉及數千億日圓，並在其後由軟銀資助建立大規模的生產系統。在這之後，Arm的AI晶片業務可能會剝離出來，並歸入軟銀旗下。Arm已經開始與晶圓代工生產商台積電洽談，以爭取其產能。

勢與英偉達競爭 目前Arm的晶片設計架構已獲廣泛應用在英偉達（Nvidia）、蘋果公司（Apple Inc.）的晶片上，但Arm此前一直只提供架構而不會自行設計晶片。今次的戰略舉動意味着其將親自入局，成為一家「無廠半導體設計公司」（Fabless），與英偉達這些原有的客戶進行競爭。

軟銀創始人孫正義此前曾表示將大舉投資AI，為此而放棄了收斂高風險投資的打算。今次Arm的突然跨步邁入晶片設計領域，很可能也是由孫正義的主導。在此之前，有傳軟銀在他的主導下正推進一個代號為「伊邪那歧」（日本神話中的創世主）的計劃，欲籌集1,000億美元成立一家AI晶片企業，與英偉達競爭。未知該計劃是否與Arm的新戰略舉動有關。