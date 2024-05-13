美上月核心通脹料3載新低

美國聯儲局貨幣政策前景未明之際，本周最值得關注的便是周三公布的4月消費物價指數（CPI）。市場預計通脹依然會再次回落，整體CPI的按年升幅將會較前一個月回落0.1個百分點至3.4%，而撇除食品及能源後的核心CPI，按年升幅亦料將由3月時的3.8%降至4月的3.6%，相當於創下3年新低。

富國銀行：CPI難回升 富國銀行高級經濟學家Sarah House表示，雖然最近數月通脹一直頑固，但就潛在趨勢而言，CPI不會再加速上升。畢竟商品物價持續向下，加上4月住屋成本通脹也有進一步放緩的迹象。富國銀行對通脹的預測與市場大體上一致，而在貨幣政策方面，該行亦估計9月會首度減息。

儘管市場對何時減息的揣測仍然不斷隨着宏觀因素而變化，但有一點可以肯定的共識，是要進一步加息的門檻非常高。摩根士丹利首席固定收益策略師Vishy Tirupattur認為，考慮到政策利率上調的機會極微，看好一些固定收益中息差相對上較闊的產品，例如機構按揭證券（MBS）、企業信貸等。

瑞銀財富管理固定收益策略主管Leslie Falconio亦表示，機構MBS似乎比起其他固定收益產品更便宜。整體而言，她認為可以增加債券組合的存續期。

不過，美國財長耶倫近日在出席一場活動時表示，希望國會能夠賦予金融監管機構更大的權力，以監督多年來不斷增長的非銀行按揭貸款業務。她認為，這類業務的脆弱，可能會在某些時候放大貸款市場的衝擊，從而損害金融穩定。

美股好友撐本月反彈 股市方面，「美股大好友」、Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee建議，投資者可以在CPI數據公布前買入美股。雖然美國股市素有「5月賣出」（Sell in May）一說（類似於港股的「五窮六絕」），傳統智慧認為5月是美股表現較差的月份，但Lee引述數據指，過去40年的5月有77%的時間股市仍會錄得上升，尤其是當4月表現差時，5月股市通常會有反彈。

他又估計，CPI數據可能會成為股市的助燃劑，只要數據符合預期，投資者就可能會轉向預期今年減息多於兩次，從而推升股市。

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