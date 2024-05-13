延長減稅法案 10年恐花27萬億

前屆特朗普政府於2017年期間推出了《減稅與就業法案》（TCJA） ，該法案一直延續迄今，是近年振興美國經濟、推動企業盈利的關鍵法案之一。不過，富國銀行提醒，大多數法案內容即將在2025年底到期，這將是大選後最重要的財政政策議題。而且延長TCJA的財政成本相當大，國會預算辦公室（CBO）估計，完全延長TCJA即將到期的條款將在未來10年花費3.5萬億美元（約27萬億港元）。

赤字佔GDP恐高企逾5% 根據富國銀行的估算，在其他條件相同的情況下，結構預算赤字每增加一個百分點，長期國債孳息率就會增加約0.15至0.3厘，而TCJA到期後不再續期，將有助美國聯邦政府改善預算失衡，但可能會帶來一些短期痛苦，包括使2026年經濟增長和通脹下降零點幾個百分點。

該行指出，假如特朗普帶領共和黨再次入主白宮，而民主黨把持國會（或者拜登連任、共和黨主導國會）的選舉結果最有可能產生一定程度的財政政策緊縮。惟無論選舉結果如何，嚴重的長期財政挑戰可能仍然存在。在沒有更高聯邦稅、福利改革或大幅降低利率的情況下，聯邦預算赤字在未來幾年仍將維持在較高水平，料佔國內生產總值（GDP）的5至6%。

安聯貿易的研究亦指出，其次，「特朗普政府2.0」在財政政策上可能會採取謹慎態度，因為政府將繼承拜登政府留下的巨額財政赤字和不斷上升的利息支出。再次進行大規模的赤字財政支持的減稅措施（或增加支出）可能會重新點燃通脹問題，並加劇對美國公共財政在債券市場上的可持續性的擔憂。

此外，考慮到美國公共財政狀況不佳，共和黨中的財政鷹派不太可能同意大規模減稅或新增支出。最後，政府可能意識到，只要公共赤字保持高位，大幅減少貿易逆差將面臨挑戰。

在這種情況下，預計特朗普政府將通過增加關稅收入和撤銷拜登總統的某些政策來資助其財政承諾。總體而言，在特朗普擔任總統的第一年，財政立場可能會稍微放寬，但在後年可能會趨於中性。

或撤銷綠色產業補貼 同時要注意的是，拜登政府一些針對綠色產業的補貼可能會被撤銷並替換；預計將對生產提供廣泛的補貼和對投資提供稅收優惠。這些補貼很可能針對技術領域和供應鏈強化（尤其是原材料、稀土）、化工和礦產品，以及鋼鐵和汽車行業。在特朗普政府財政負責任的情況下，預計非綠色產業的補貼將每年增加約550億美元GDP的0.2%。