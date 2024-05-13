特朗普倘重掌白宮 貿戰激化

有效關稅率料增至4.3% 重燃通脹礙減息 美國今年總統大選勢必再次上演拜登對決特朗普的局面。假如拜登成功連任，那麼選舉結果料不會改變目前美國的政策，相信對經濟、金融市場亦不會有太大影響，但假如代表共和黨出戰的特朗普再度入主白宮，可能會拉開新一輪貿易戰的帷幕。貿易信用保險公司安聯貿易（Allianz Trade）研究報告指出，按照基礎情景預測，特朗普政府可能會把美國現時有效平均關稅率從目前的2.5%提高到4.3%，為上世紀70年代以來最高水平。貿易戰更有機會重燃美國通脹，使聯儲局暫停減息，明年10年期債息將會高企於4厘以上。

安聯貿易的研究指出，雖然美國經濟仍然保持了驚人的韌性，但由於更容易受到頻繁供應動盪和結構式勞動力短缺的影響，同時變得更受到通脹波動的左右。在這種背景下，促進需求的政策（如減稅）或損害供應的政策（關稅上升）可能會更快地重新點燃通脹，並且推高利息。

揚言對進口貨徵稅10% 特朗普早前接受媒體訪問時提到，若再次當選總統，他會對所有進口產品徵10%關稅。不過，研究認為基礎情景下，關稅的提高可能會比特朗普承諾的「更為溫和」和「有針對性」，相信此情景下美國的有效關稅只會增至4.3%。此推算是基於美國對所有來自中國的非關鍵依賴商品的關稅提高到25%，並且對歐盟、南韓、日本等其他主要貿易夥伴關稅率提高到5%。此情況下，將對美國及全球經濟增長產生0.5個百分點及0.2個百分點的損害。

安聯貿易估拖延貨運 在最壞情景下，美國對華的關稅率會提高到60%，對其他貿易夥伴的關稅亦會增至10%，使得有效平均關稅率提高到11.9%，即上世紀40年代以來最高水平；對美國經濟損害則為1.4個百分點；全球則為0.6個百分點。

安聯貿易的分析指出，若這次上調關稅，對美國經濟的影響將超過2018至2019年貿易戰期間的影響。更甚者，為了打擊貿易轉移和逃避關稅，估計新政府將會加強海關對進口貨物的檢查。然而，這種做法最終將對經濟造成相當大的負面供應衝擊，因為此舉會增加貨物供應運送時間，造成暫時的短缺，最終推高物價。單單是這種手段，已經會令美國的通脹率上升0.6個百分點。

隨着通脹預期重燃，聯儲局在2025年可能會暫停放寬貨幣政策，減息的時機將延後到2026年。在2025年，較低的經濟增長和較高的通脹將迫使聯儲局保持觀望，聯邦基金利率及10年期美國國債孳息率均會維持在4厘以上。

股市明年或橫向波動 話雖如此，金融市場暴跌的機會不大，更有可能的是，股市可能在整個2025年期間經歷橫向波動。展望2026年和2027年，支持國內優先事項的政策，以及聯儲局預計轉向更寬鬆的貨幣政策，很可能對整個美國企業市場產生積極影響。這可能導致美國市場表現優於國際同行，預期年回報率為8至10%。

債市可能會出現類似的軌迹，2025年因為美國聯儲局保持高利率，導致融資成本超出預期，企業信貸息差暫時擴大。這可能為2026年和2027年息差大幅縮小鋪平道路。在國際市場，尤其是中國和新興市場的股票，可能面臨最大的挑戰。

預期撤換聯儲局主席 基金公司安本（abrdn）高級經濟學家Luke Bartholomew則認為，若特朗普再次當選要關注3大要點，一是相比起特朗普首屆任期，目前市場經歷了高通脹的洗禮，對於減稅與刺激措施的正面反應可能不及當年；其次是特朗普的貿易政策將會關係到全球地緣政治局勢，市場正以此為基礎而作出推測；最後是聯儲局主席鮑威爾的任期將會到2026年，屆時需要總統再次任命，但回顧首屆任期時特朗普曾多次批評鮑威爾，意味着最終特朗普有可能會另覓一位更順從政府立場的聯儲局主席。

美減稅法案倘延續 財政負擔大 美國平均有效關稅率