人行︰幣策要顧及物價穩定

中國CPI及PPI走勢

內地上月物價數據好壞參半，中國人民銀行《2024年第一季度貨幣政策執行報告》一邊針對通縮問題「大派定心丸」、於「防範（人民幣）匯率超調（過度下跌）風險」一語前加添「堅決」兩字，一邊又新增「貨幣政策要考慮通脹」的說法。這種「既要又要」如何詮釋人行的幣策思路？

內地4月份居民消費價格指數（CPI）按年升0.3%，勝預期，但預示企業利潤的工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌2.5%，遜預期，連續19個月為負。

首4月CPI僅升0.1% 國家統計局強調通脹被食品煙酒拖低，指上月相關價格按年跌1.4%，拖低CPI約0.39個百分點，其他7類價格按年俱升，如其他用品及服務、教育文化娛樂按年分別漲3.8%和1.8%，衣着、醫療保健、生活用品及服務分別按年升1.6%、1.6%及1.4%。

PPI不振乃生產資料（廠商買來從事生產的物資）價格按年跌3.1%，拖低PPI約2.32個百分點之際，生活資料（面向終端市場的產品）按年跌0.9%，拖低PPI約0.22個百分點，其中食品及耐用消費品分別按年跌0.8%及1.9%，一般日用品按年微升0.1%。另外，造車PPI按年跌幅擴至2%。

首4個月累計，CPI按年僅升0.1%，撇除食品及能源後亦僅升0.7%，跟官方目標差得遠，PPI則按年跌2.7%。

對於通脹低，新一期《貨幣政策執行報告》的說法跟上季相比發聾振聵得多：「根本原因在於實體經濟需求不足、供求失衡，而不是貨幣供給不夠」。但就算承認「企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢」，也預計CPI「年內還將繼續溫和回升」，PPI「降幅也將收斂」。

然而，人行於「下一階段貨幣政策思路」新增「把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量」，之後的「加強政策協調配合，保持物價在合理水平」跟上一期差不多。

專家估續降準減息 法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，上月通脹數據稍升，不能說明需求明顯復甦，充其量是不至於長期通縮，事關大數被食品與能源價格拖低，但跟早幾年2%或更高差得遠。

對於人行關於放水的措辭「就住就住」，吳認為存款準備金率和利息仍會降，但要等第三季美國等西方發達經濟體掉頭減息、降低人民幣貶值壓力時方會行動。他指，西方通脹仍高，扣除通脹後的實際融資成本就算大幅加息也不太高，中國通脹低，實際融資成本仍有4厘左右，所以有放水空間。