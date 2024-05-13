內地上月社融逾18年首收縮

內地上月新增人民幣貸款僅7,300億元（人民幣‧下同），遠遜市場預期，新增社會融資更是2005年10月後首次見負，即規模減少1,987億元。不僅如此，被視為流動性好壞的狹義貨幣（M1）罕見地按年跌1.4%，廣義貨幣（M2）按年增幅縮至7.2%，兩者相減的「剪刀差」擴至8.6%，市場通常視之為需求疲弱，資金在金融體系空轉。

首4月新增貸款13載最差 首4個月新增人民幣貸款累跌9.97%，為2011年後最差，跟去年全年相比低足足16.7個百分點。耐人尋味的是4月份住戶貸款急降5,166億元，短期（如消費貸）和中長期（如樓按）分別大跌逾3,500億元和逾1,600億元。

民生銀行首席經濟學家溫彬指，住戶短期貸款數字難看，反映雖然清明節假期旅遊相關消費較活躍，整體消費需求依舊不旺；中長期貸款倒跌則由於賣樓仍未顯著改善，以及提早還錢水平仍高於正常均值。華金證券不諱言，依房地產市場的主要中長期因素──人口結構，一、二線城市的購買力已是存量博弈（塘水滾塘魚），預計未來很長時間，主要由樓市驅動的居民部門貸款難望明顯改善。

4月一般被視為「傳統信貸小月」，但新增企業短期和中長期貸款仍低於去年同期，新增票據融資8,381億元被指反映「票據衝量現象明顯」（可理解為中小企業補充現金流的手段）。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，票據融資不能反映實際的企業融資進行業務擴張的需求。

社融破天荒轉負，主要是政府債券淨融資驟跌984億元，同時企業債券僅增493億元，按年縮逾八成。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，新增企債融資銳減與到期量較大、城投新增融資嚴格受限，以及內房企業仍難發債有關，內地近期收緊了股本融資也會拉低社融。

法貿行：信貸需求仍不足 吳卓殷認為，4月社融按年增幅較前一個月低0.4個百分點是頗急，不能以季節性因素解釋，反映內地金融機構多錢可借，但借錢需求不足，歸根究柢是樓市銷情打回原形、國民提早還樓按；就算當局有意給數據「擠水分」，跟信貸需求不足沒有衝突。

不過，光大證券首席固定收益分析師張旭稱，正因政府債券融資放緩，社融難看不意味實體經濟融資需求下降；上月政府發債少一點，之後如今季就有望多一點。溫彬相信，財政政策將適度加碼，一萬億元超長期特別國債和地方債加快發行，可望支持社融增速。