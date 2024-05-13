阿里運用算力投資初創

報道指出，阿里2月投資月之暗面，並投入8億美元在對方的聊天機器人Kimi AI，其中不足一半以雲算力投入。阿里拒絕置評。基於美國限制晶片出口，內地雲端資源稀缺，令「算力股權融資」在內地更具吸引力。有AI科學家直言，「提供算力實際上比現金更有價值」。

值得留意的是，投資中出現「算力折扣」是行內慣常的手法，即部分投資額以算力支付。換言之，被投資者的公司須使用投資方的算力。海外市場也有先例，如微軟投資OpenAI、亞馬遜投資Anthropic等。

布局內地5家AI大模型 事實上，阿里在過去大半年，至少投資5間內地AI公司，且是內地估值最高的5家大模型公司。早在美國限制晶片出口至中國前，阿里旗下阿里雲購買英偉達（Nvidia）圖像處理器（GPU），包括「閹割版」H800和A800系列，於中國和東南亞的數據中心使用，並正尋求在新一代晶片面世、失去價值前，充分利用有關存貨。