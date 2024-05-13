中資股大戶持倉或仍低 恒指短線待整固

中資股今年開局一蹋糊塗，國際大戶期間有否撈底，不妨參考他們向美國證交會（SEC）呈交的首季中概股持倉變化，這些13F文件本周會陸續出爐。然而，專家估計，中國經濟復原未如理想，就算有撈底，持倉高極有限，港股大市反彈至目前水平，短線難免先行整固。

大市年底見19900可期 東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰估計，國際長倉基金尚未把中國股票的權重，提升至中資股於MSCI新興市場指數之權重以上，即所謂「超配」（Overweight，以更高的中資股權重博取超出基準指數的回報），充其量只是「等配」（Equalweight），不能與5、6年前的倉位相提並輪，接下來會否繼續加倉、大市能否進一步上揚，關鍵是在於中國經濟能否擺脫通縮、樓市能否回暖，上月通脹的改善只是很小。

陳認為，主導本周大市走勢的除了重磅科網股的業績，中國經濟數表現也很重要，但預料調整空間有限，恒生指數短期內先在18,000至19,000點之間調整，年底目標暫時保持在19,900點。中薇證券研究部執行董事黃偉豪稱，港股近期升市有足夠成交配合，可見資金流入，首個支持位看18,300點，亦即今年的裂口底部和去年的頂部附近，如企穩19,000點，首站上看19,700點。

外資加注AI相關板塊 就算國際大戶上季增持中概股，之後又如何？交銀國際表示，港股上月以來持續反彈，市場共識最大買家是外資，可惜沒有充分數據證明。參考交易最活躍且具代表性5大外資券商──摩根大通、美銀、摩根士丹利、瑞銀和高盛合共超過6.4萬億元的港股持倉，於3月底至5月初之間變化，其實外資淨增持幅度很小，大幅加倉的只是人工智能（AI）相關硬件和軟件板塊，非必需和必需消費品都見上升，醫療板塊則仍在減持，對金融與地產股也依舊審慎。

該行認為，AI與大宗商品仍是今年的「膽」，而金融和地產板塊的值博率已大幅提升，擁有優質土地儲備、融資成本佳且渠道暢通的龍頭內房股，配置價值仍然突出。