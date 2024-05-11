宏觀視野：美元續強 港股勢漲

愈來愈多美國聯儲局官員提出同一個腔調，都是指通脹需要比原先推算更長的時間才能繼續向下，並達成2%的目標。因此，現時有需要維持目前利率在5.25至5.5厘的23年新高不變，利率仍會高企一段時間，並暗示今年減息機會非常低。

雖然大市已經意會減息機會微，但總比以往的加息環境好，在牛氣沖天的美股氣氛中，大市短時間便消化了上述消息，美股正在整固及反彈市中。歐州股市也不遑多讓，也正在延續反彈，升幅也比較顯著。

東南亞股票不宜高追 本來受惠於減息消息的東南亞股市，反應都呈現隱憂。在息口高企的環境下，各行業都受到不同程度影響。對於東南亞股票基金，不減息的強美元更會直接影響基金報表上的回報，投資者不宜高追。

不過，香港股市截至5月7日就有「十連升」的近年罕有佳績，原因是受惠於歐美股市反彈及中國經濟數據復甦，同時港股「追落後」所產生。「十連升」雖然在5月8日星期三斷纜，但屬獲利回吐、大漲小回之勢，港股在5月9日星期四已經收復失地，再度呈現上升的格局。

在美國大選前，當地加息機會甚微，加上中國經濟在疫後有強勁復甦之勢，同時港元在聯繫匯率下，市場成交逐步增加，恒生指數在兩個月內已回升逾兩千點，短期仍然維持強勢，香港股票基金繼續看漲。

曜熊理財策略董事 馬煒喬