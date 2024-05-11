板塊分析：內地餐飲業靜待消費回暖

公司2024財年目標，淨新增約1,500至1,700家門店，資本支出在7億至8.5億美元之間，以季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋約15億美元。

百威亞太短線仍審慎 百勝中國表示，當前環境充滿挑戰，集團將專注於洞察和捕捉消費者不斷變化的需求，以持續增強與消費者的連接。展望未來，公司非常有信心把握內地市場巨大的機遇，將通過靈活的門店形式，策略性的加盟和不同價位產品等，拓展潛在市場。

該企業績短期受宏觀經濟影響，公司繼續投放資源開新店，捕捉未來下線城市消費升級機會，目前可繼續關注，靜待宏觀經濟回勇。

管理層表示集團在行業溫和表現下，實現除息稅折舊攤銷前盈利增長，並擴張盈利率。在品牌高端化及收入管理措施帶動下，集團在各主要市場均實現每百升淨收入的增長，毛利率亦受到品牌高端化及成本效益推動。市場繼續觀望內地消費氣氛回暖步伐，短線對百威亞太保持較審慎看法。

匯盈國際資產管理董事總經理 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）