專家點股：比亞迪季績具投資啟示

重金研發 提升智能技術 銷量方面，比亞迪新能源汽車銷量累計62.6萬輛，按年增13.44%，產量29.6萬輛，增長8%。純電動車首季銷量30萬輛，按年增13.4%，在內地新能源汽車市場份額為30%。這鞏固了公司的行業領先地位，顯示新能源汽車市場持續擴大。在規模效應下，公司整體毛利率21.9%，按年增加4%，按季增加0.7%。

值得關注的是，該企本季度研發開支達106億元人民幣，按年增加70%，佔銷售金額的8.5%，為近年最高比率。高研發投入短期內對盈利能力造成壓力，反映在每輛車盈利空間上。首季度每輛車平均淨利潤約7,295元，按季下降21%，比去年同期下降2%。新能源車平均售價有所下降，榮耀版降價影響關鍵。然而，從公司整體盈利韌性看，下滑未對盈利能力造成根本性影響。

在內地需要「智拚」，但海外市場仍是「一片樂土」，就算沒有追蹤汽車的讀者，相信也發現近來本港街頭充斥着大量「BYD」，大有追上Tesla的趨勢。事實上，比亞迪近期投資者關係活動紀錄表顯示，去年比亞迪海外新能源乘用車銷量突破24萬輛，按年增長337%，成為2023年新能源汽車出口最多的中國品牌。踏入今年第一季度，公司新車出口銷售量已達到9.8萬輛，按年增長152.8%。

谷海外發展 確立增長點 董事長王傳福表示，地緣化問題需要車企選擇「出海+當地語系化」的戰略選擇。比亞迪將以海外「本地化」為發展策略核心，目前5個海外生產基地完成對重點銷售區域覆蓋，有效降低稅務和運輸成本，免去貿易保護政策影響，強化未來海外發展的長遠品牌競爭力。

在領先行業的智能投入與亮麗海外市場的表現寄望下，比亞迪季績雖然不及市場預期，但放榜後的股價反而上升。總括而言，目前對內地汽車行業較有保留，哪怕今年表現落後，也不一定是入場時機。但如果要選一家投資，則會投比亞迪中長線一票。該股昨收報223.4港元，年內升幅約5%。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞