新盤概況：高臨兩輪暫沽112戶

今明兩日9盤推售376伙

該盤昨日下午率先公布以招標沽出一伙特色戶，傍晚約6時半起作公開銷售。資本策略地產執行董事何樂輝表示，昨日沽出的單位成交價由496.7萬至1,450.1萬元，呎價18,000至26,690元。次輪銷售以一房單位最受買家歡迎，亦吸引約兩成內地客到場揀樓。