新盤概況：高臨兩輪暫沽112戶
新盤爭相搶奪市場購買力，資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，昨日展開次輪銷售，以價單形式出售40伙及招標發售4伙。發展商指，截至昨晚約9時半，即日沽出約20伙。連同上周舉行的首輪銷售計，累計賣出約112伙，佔全盤259伙約43%，總銷售額近8億元。
今明兩日9盤推售376伙
該盤昨日下午率先公布以招標沽出一伙特色戶，傍晚約6時半起作公開銷售。資本策略地產執行董事何樂輝表示，昨日沽出的單位成交價由496.7萬至1,450.1萬元，呎價18,000至26,690元。次輪銷售以一房單位最受買家歡迎，亦吸引約兩成內地客到場揀樓。
其他發展商推售攻勢持續，周六及周日有至少9個項目合計推售376伙，推售量按周減少約20%。其中，新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II今日早上起作首輪銷售，以價單形式發售210伙，日前最終截收8,784張入票。由會德豐地產等4間發展商合作的啟德MIAMI QUAY I，增加回贈吸客，並將於明日發售65伙。
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