文錦渡地擬建創科社區 提供3712伙住宅

有財團為配合政府的北部都會區發展，向城市規劃委員會提交建議，將北區文錦渡一幅逾百萬方呎地皮上，發展科研中心、數據中心及私人住宅與人才宿舍等，涉及總樓面超過576萬方呎，當中提供住宅單位共3,712伙。

可建樓面576萬呎 申請文件顯示，上述項目發展申請人為香港國際創科產業園及巨華發展，地皮坐落文錦渡丈量約份第82約及第86約多個地段和毗連政府土地，貼鄰深圳河，地盤面積逾135.48萬方呎，當中逾37.66萬方呎為政府土地，現時被劃作農業、綠化地帶及政府、機構或社區地帶，現要求改劃為其他指定用途註明創新科技產業園地帶。

是次申請以可發展地盤面積逾110.29萬方呎計算，可建總物業樓面共逾576.5萬方呎，地積比率5.23倍，當中3.57倍為非住用，另外1.66倍為住宅用途。該計劃將興建3幢16層高科研中心、3幢12層高數據中心，以及一幢商業中心，涉及樓面共逾393.08萬方呎。

同時，發展3幢私人住宅及3幢人才宿舍，樓高由30至32層，分別提供2,320個及1,392個住宅單位，涉及總樓面面積逾183.42萬方呎。

申請人指，是次透過私營方式，提供創新科技中心和相關工作機會及配套設施，釋放未被充分利用土地資源的發展潛力，以建立活力的創科社區。