樓價跌 業主止蝕

薈蕎一房貶逾36% My Central冧900萬 樓價有轉跌迹象，地產代理行一份反映主要二手屋苑價格的指數連跌兩周，按周再挫約0.12%。各類物業業主恐樓價再跌，寧願勁蝕「掟貨」，大圍薈蕎一房戶約6年間帳面貶值逾36%，而上環My Central套三房單位，不足7年間帳面跌價逾900萬元。

中原城市領先指數最新報146.3點，繼續處於逾7年低位，兩周累挫約0.4%，今年仍跌約0.62%。分區方面，4區樓價指數兩跌兩升，新界東按周下挫約1.91%至157.03點。其次，九龍同期都回落約0.1%。

樓價繼續尋底，不少業主止蝕離場。中原黎宗文表示，上述薈蕎1翼高層D1室，實用面積約399方呎，一房間隔，開價約630萬元，議價後以480萬元易手，呎價約12,030元。原業主於2018年以755萬元購入，帳面蝕讓約275萬元。

THE PARKVILLE料輸140萬 消息稱，同屬半新盤的屯門THE PARKVILLE一個低層單位，市傳成交價815萬元，呎價約10,940元，不足7年帳面虧損近140萬元。

藍籌盤沙田第一城再錄蝕賣。美聯黃錦瀚指，該盤8座高層C室兩房戶，實用面積約327方呎，成交價479萬元，較6年前購入價帳面低約46萬元，呎價約14,648元。

紅磡海逸豪園連錄兩宗低於購入價轉讓。市場消息透露，包括一個高層一房單位，市傳僅約550萬元售出，料屬項目2016年後低位，呎價約13,614元，約5年帳面跌價約30%。

此外，豪宅跌勢更顯著。資料顯示，My Central一個極高層單位，實用面積約820方呎，以2,025萬元登記轉手，呎價約24,695元。單位2017年一手購入，當時呎價逾3.6萬元，帳面貶值近32%。

皓畋傳6年跌價逾47% 何文田皓畋再錄跌價成交。消息指，該盤一個連平台銀主盤，實用面積約1,477方呎，市傳以4,630萬元售出，呎價約3.13萬元，原業主2018年購入價約8,800萬元，帳面貶值約4,170萬元，跌幅逾47%。

中原顏燦城表示，西區寶翠園3座中低層G室，實用面積約748方呎，減價212萬元，最終以1,388萬元沽出，為屋苑近3年新低價，呎價約18,556元。

二手樓價指數走勢